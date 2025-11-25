英結婚52年夫妻安排身後事雙雙墮崖 骨癌夫不堪劇痛煎熬 妻拒獨活｜珍惜生命

英國北約克郡一對結婚52年的老夫妻雙雙墮崖輕生，警方指，他們留下書信，表示80歲丈夫杰夫科克(David Jeffcock)受不了骨癌折磨，74歲妻子蘇珊(Susan)也不願獨活，兩人將住所和財務事項等安排好之後，共赴黃泉。

《每日郵報》周一(24日)報道，警方公布調查報告指，今年7月30日，杰夫科克與蘇珊從住所出發，前往惠特比修道院(Whitby Abbey)。兩人行上199級石階，到達山頂的懸崖。杰夫科克跳崖後，蘇珊猶疑了片刻，不久後也跟著墮崖。報道指，這裡懸崖高達180英呎。

隨後，有人見到夫妻倆留在懸崖頂端的手機和外套，不久就發現2人墮崖，救護員接報到場，確認2人已死亡。其後驗屍報告顯示，2人死因是身上多處創傷。