英結婚52年夫妻安排身後事雙雙墮崖 骨癌夫不堪劇痛煎熬 妻拒獨活｜珍惜生命

英國北約克郡一對結婚52年的老夫妻雙雙墮崖輕生，警方指，他們留下書信，表示80歲丈夫杰夫科克(David Jeffcock)受不了骨癌折磨，74歲妻子蘇珊(Susan)也不願獨活，兩人將住所和財務事項等安排好之後，共赴黃泉。
《每日郵報》周一(24日)報道，警方公布調查報告指，今年7月30日，杰夫科克與蘇珊從住所出發，前往惠特比修道院(Whitby Abbey)。兩人行上199級石階，到達山頂的懸崖。杰夫科克跳崖後，蘇珊猶疑了片刻，不久後也跟著墮崖。報道指，這裡懸崖高達180英呎。
隨後，有人見到夫妻倆留在懸崖頂端的手機和外套，不久就發現2人墮崖，救護員接報到場，確認2人已死亡。其後驗屍報告顯示，2人死因是身上多處創傷。
夫妻安排後事 去信律師致歉
報道指，夫妻已安排好身後事。杰夫科克生前寫信給律師，為他們的決定致歉，表示「蘇珊想和我一起走」。驗屍報告指，夫妻倆沒有精神病史，杰夫科克生前飽受患癌之苦，去信律師也清楚闡明輕生意圖，因此判定此案為自殺案。
侄兒：嬸嬸無法想像沒有叔叔的日子
家屬表示，杰夫科克與妻子沒有子女，原本居於謝菲爾德(Sheffield)，退休後搬到惠特比海岸度過晚年。杰夫科克做過的士司機，之後轉任市政府巴士司機超過20年，蘇珊在工具公司任職秘書。他們十分恩愛，志趣相投，經常去酒吧、搭郵輪或出國旅遊。
侄兒謝潑德(Kevin Shepherd)表示，叔叔嬸嬸「人品很好，不會炫耀，很謙虛，受人敬重」。叔叔近年飽受骨癌折磨，曾告訴他「痛楚難以控制」，因此「只能得出這樣的結論，他痛苦到不想活下去」，嬸嬸蘇珊「選擇跟他一起走，展現了他們對彼此的深情……我想她無法想像，沒有他的日子會是怎樣」。