英網紅「嫁自己」　一年後稱壓力大宣布「離婚」

一名英國網紅去年憑著「嫁給自己」婚禮儀式吸引媒體關注，直至近日，她突然對外宣布壓力太要跟自己「離婚」。
綜合報道，來自巴西、現居英國倫敦的網紅Suellen Carey去年在倫敦舉行了一場婚禮，宣稱「單婚」(sologamy)的生活理念，對40萬粉絲宣布跟自己「結婚」，成功吸引媒體報道。詎料一年後，她於20日又突然宣布已經跟自己「離婚」。
Suellen解釋，自己經常感到孤獨，即使去做心理諮詢仍然無效，她知道是時候離婚。她表示，現在會回歸嘗試約會的生活，但是不後悔曾經嘗試一個人生活，並強調「每個人都應該有機會去探索自我，理解自我」。
Suellen： 使作出對自己的承諾也很有挑戰性
Suellen亦在社交平台Instagram上表示，她發現自我剖析跟自我反省的重要，認為即使作出對自己的承諾，也是很有挑戰性，比如要應對希望自己一直都是完美的期待。她說：「我發現我給自己太大壓力了，這讓我很疲倦。即使是在跟自己的婚姻裡，也要接受我們的不完美。」
《紐約郵報》提到，Suellen也是一名美國流行曲天后瑪麗嘉兒(Mariah Carey)的模仿者，每年的聖誕季節，模仿秀可帶給她1,800美金的收入。