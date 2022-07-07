英美情報機關首長籲警愓中國商業間諜活動　中方：指控無中生有

美國聯邦調查局(FBI)局長克里斯托弗雷(Christopher Wray)與英國軍情五處(MI5)處長麥卡勒姆(Ken McCallum)同場發表講話，敦促西方企業對來自中國的商業間諜活動保持警惕，聲言來自中國間諜的威脅持續增加。中國駐美大使館發言人回應指，相關的指控完全是無中生有。

兩人周三(6日)在倫敦的軍情五處總部，向一批官員及商界高層演講，這是英美情報機關首長罕有共同發表講話。克里斯托弗雷說，中國是「對我們經濟和國家安全的最大長期威脅」，包括干預選舉在內的政治問題，是「複雜、持久和普遍的危險」，中國共產黨構成的挑戰「巨大」且「危險」，麥卡勒姆則認為這是「在改變遊戲規則」。

麥卡勒姆說，軍情五處已大幅擴大聚焦中國的行動，現時的調查數量是2018年的七倍。他又說，中國情報部門在開發來源和獲取情報方面，採取緩慢而耐心的方式，而目標中很少會意識到成為對象。