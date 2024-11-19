英航因「技術問題」延誤數小時　數千乘客氣炸：完全沒溝通

英國航空公司18日出現重大技術故障，導致數千乘客被延誤。（資料照／翻攝自FB@britishairways）

當地時間18日，英國航空公司出現重大技術故障，導致多個航班延誤數小時，數千名乘客在毫無准備的情況下被迫滯留機場，紛紛在社群平台上表示抗議。

據報導，僅從倫敦希思洛機場（Heathrow Airport）出發的英航航班就有6架以上被取消，其中包括飛往日內瓦、米蘭和尼斯的航班。目前，英航已解決技術問題，稱「我們已就航班延誤向乘客致歉，並確保他們能夠按計劃抵達目的地」。

綜合《每日郵報》（Daily Mail）和CNN報導，英國航空公司（British Airways）18日出現航班延誤，英航隨後發表聲明稱，該公司遇到了「影響我們部分系統的技術問題」。

數千名滯留機場的乘客對此不滿

不過，數千名滯留機場的乘客對此並不滿意，稱英航此前未向他們作出警告和溝通。面對英航官網當機、應用程式崩潰、電話打不通的情況，乘客們表示非常憤怒。

據義大利、德國、西班牙等多地的英航乘客在社群平台X上爆料，他們在寒冷的天氣中毫無準備地被困在停機坪，質問英航為何不與乘客溝通，而是任由乘客苦苦等待。

據報導，2019年，英航曾因電腦系統崩潰，取消了100多個航班，另有300個航班遭延誤長達1小時。消息人士稱，目前尚不清楚此次技術故障是由於網路攻擊還是英航電腦系統崩潰所引起。

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