英航班一日2架機遇雷擊　乘客猶有餘悸：聞到燶味(有片)

英國「途易航空」(TUI Airways)驚傳單日分別有一架貨機和一架客機遭遇雷擊，其中客機的乘客甚至在雷擊當下聽到巨響、接著聞到燶味，至於貨機被雷擊的瞬間則恰巧被地面的行車記錄器拍下，慶幸最終沒有釀成嚴重事故。

綜合報道，第一宗事件發生在本月22日下午約1時半，途易航空旗下的一架客機，從比利時布魯塞爾機場起飛、準備前往埃及度假勝地Hurghada，詎料升空後不久便遭遇雷擊，機長出於安全考量，最終在德國上空掉頭、返回布魯塞爾機場。報道指，機上乘客回憶雷擊當刻曾聽到「巨響」，接著還聞到燒燶氣味，更猶有餘悸：「真是太震撼」。途易航空發言人Piet Demeyere透露這架客機上的乘客後續被安排住進酒店，並於23日登上另一架航班、前往原定目的地。