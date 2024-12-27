英航班一日2架機遇雷擊　乘客猶有餘悸：聞到燶味(有片)

英國「途易航空」(TUI Airways)驚傳單日分別有一架貨機和一架客機遭遇雷擊，其中客機的乘客甚至在雷擊當下聽到巨響、接著聞到燶味，至於貨機被雷擊的瞬間則恰巧被地面的行車記錄器拍下，慶幸最終沒有釀成嚴重事故。
綜合報道，第一宗事件發生在本月22日下午約1時半，途易航空旗下的一架客機，從比利時布魯塞爾機場起飛、準備前往埃及度假勝地Hurghada，詎料升空後不久便遭遇雷擊，機長出於安全考量，最終在德國上空掉頭、返回布魯塞爾機場。報道指，機上乘客回憶雷擊當刻曾聽到「巨響」，接著還聞到燒燶氣味，更猶有餘悸：「真是太震撼」。途易航空發言人Piet Demeyere透露這架客機上的乘客後續被安排住進酒店，並於23日登上另一架航班、前往原定目的地。
貨機未有折返 最終安全抵達目的地
巧合地，途易航空22日還有另1架貨機遭遇雷擊，但與客機不同是，機師評估後認為無需返航，最終安全抵達目的地卡塔爾。這架貨機被雷擊的一瞬間剛好被路面上汽車的行車記錄器拍下，影片顯示，一道清晰的閃電從上而下、穿過貨機，接觸瞬間還令天空閃亮一下，罕見的畫面令不少網民嘖嘖稱奇。
@flightradar24 @aviationbrk @webflite— pharmagaulois (@LejeuneXa) December 23, 2024
TUI flight Brussels - Hurghada hit by lightning just after takeoff at Brussels. Recorded by dashcam on highway .
Landed safely minutes later.
Video from RTL TVI pic.twitter.com/I1yA7hupUt