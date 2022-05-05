英航班起飛40分鐘後折返 副機師自爆飛行考試「肥佬」

英國維珍航空一架載有近300人的空中巴士A330客機，周一從倫敦飛往美國紐約，升空僅40分鐘便要折返倫敦希思羅機場，皆因副機師向機長說自己在最後一次飛行考試「肥佬」，還未完成訓練。機上搭客無啦啦較原定時間遲了近3小時才飛抵紐約。

副機師負責與地面控制塔溝通

維珍事後向乘客道歉，但只稱因「更表」問題飛機須折返。涉事航班周一早上9時41分起飛，於10時19分折返，並在11時12分降落。消息人士稱，「事件當然會令駕駛艙內氣氛緊張，飛機當時已在愛爾蘭上空，竟發現副機師仍然在受訓中。」他指，機長別無選擇只好返回希思羅機場，找更富經驗的機師補替，機組人員感到尷尬，乘客大發雷霆。民航副機師都是合資格的機師，負責航班的安全，並在飛行中協助機長，以及與地面控制塔溝通。機長和副機師通常共同一起控制客機飛行，但機長要為航班發生的事負上最終責任。

未完成維珍內部規定訓練

今次事件的副機師2017年加入維珍航空，該公司規定副機師須接受機長教官「飛行最後評估」考核。維珍強調事件並未危及航機的安全，強調有關副機師與富經驗的機長一起駕駛飛機。報道指，兩名機師並未違反航空安全規定，只是有關副機師未完成維珍內部飛行訓練規定，所以客機須折返。據悉，機長加入維珍航空已有17年，有數千小時飛行經驗，副機師則最近完成12次A330客機飛行。英國民航管理局也指兩人都有飛機駕駛執照，有足夠資格駕駛飛機。