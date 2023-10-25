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國際
2023-10-25 14:12:28

英議員外訪遭加航刁難查問 竟與其名字有關？

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英國工黨的巴基斯坦裔國會議員Mohammad Yasin與其他議員出訪加拿大，遭加拿大航空公司職員連番查問，更被告知原因只是因為他叫「穆罕默德」。(網上圖片)

英國工黨的巴基斯坦裔國會議員Mohammad Yasin與其他議員出訪加拿大，遭加拿大航空公司職員連番查問，更被告知原因只是因為他叫「穆罕默德」。(網上圖片)

英國工黨的巴基斯坦裔國會議員Mohammad Yasin早前與其他議員出訪加拿大，在倫敦及加拿大機場均遭加拿大航空公司職員連番刁難查問，更被告知原因只是因為他叫「穆罕默德」。他事後形容事件是「侮辱」，加拿大航空已向該議員道歉，並表示會調查事件。

被查問有否帶武器及出生地

52歲的Yasin出生於巴基斯坦，21歲移居英國，自2017年起當選國會議員。他上周因公務，與下議院「升級、住房和社區委員會」代表團其他議員赴加拿大，但在希思路機場遭攔下盤查，加航人員特別詢問他「你有沒有攜帶刀械或其他武器」、「你的出生地是哪」等問題。當他在加拿大機場登機回國時又遭盤查，加航人員告訴他受此待遇「因為你叫穆罕默德」。Yasin在兩地均是在證明自己是國會議員並擁有加拿大簽證後，才獲放行登機。

議員代表炮轟「如他是普通選民已被拒登機」

同行的委員會主席貝茲（Clive Betts）炮轟，「這既是種族歧視，也是『恐伊斯蘭症』，是不能被接受的」，他指加國移民單位及加航已為此向Yasin致歉，但他將代表國會委員會致函加拿大駐英大使，強調國會議員受到這樣的待遇是不可接受，「因為他是國會議員所以還能登機，如果他是一般選民，恐怕被拒上機了。」

加航發言人致歉

加航發言人回應：「我們正在內部跟進這一特定事件的處理情況，也一直與英國和加拿大當局保持聯繫。我們對這種情況可能給Yasin先生造成的任何不便或不安表示遺憾，並已向他致歉。」

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