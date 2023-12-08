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國際
2023-12-08 16:25:00

英議員眼痛遇庸醫保證自然會好　結果患青光眼幾乎失明

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英議員眼痛遇庸醫保證自然會好，結果患青光眼幾乎失明。(網上圖片)

英議員眼痛遇庸醫保證自然會好，結果患青光眼幾乎失明。(網上圖片)

英國64歲工黨議員Ludwig Ramsey早前因左眼持續疼痛求診，醫生向他保證「眼痛會自然消失」，但他眼痛不止，情況更還愈來愈差，結果眼科醫生告知他罹患青光眼、左眼幾乎失明，如今必須定期治療來避免更嚴重併發症。

綜合報道，Ludwig的左眼，在3個月前開始一直不適及疼痛前往求診，家庭醫生跟他保證說：「疼痛會自然消失」，他惟有繼續忍痛，詎料疼痛不但沒減緩，還升級至持續抽痛，他因此前往驗眼，視光師卻發現，一般眼壓值介於1020毫米汞柱之間，但Ludwig的眼壓高達30以上，高出正常範圍3倍，要立即醫治，Ludwig隨後確診青光眼並接受治療，但由於年紀及青光眼影響，他的左眼已喪失部分視力，情況不可逆轉，幾乎失明。

Ludwig籲當局關注青光眼問題。(網上圖片) Ludwig如今必須定期滴眼藥水來避免併發症。(網上圖片)

Ludwig籲當局關注青光眼問題

Ludwig表示，這疼痛就像日積月累，會從不舒服到最後變得難以忍受，還會影響日常生活；如今必須定期滴眼藥水來避免併發症。經過這個「無聲視力殺手」慘痛教訓，Ludwig已向其所屬切斯特菲爾德議會，以至英國政府，指出超過 200 萬人患有視力喪失，每年有 250 人因青光眼等可治療的疾病而喪失視力，指眼疾已為國民保健署(NHS)帶來沉重負擔，呼籲重視青光眼問題。

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