英議員眼痛遇庸醫保證自然會好　結果患青光眼幾乎失明

英國64歲工黨議員Ludwig Ramsey早前因左眼持續疼痛求診，醫生向他保證「眼痛會自然消失」，但他眼痛不止，情況更還愈來愈差，結果眼科醫生告知他罹患青光眼、左眼幾乎失明，如今必須定期治療來避免更嚴重併發症。

綜合報道，Ludwig的左眼，在3個月前開始一直不適及疼痛前往求診，家庭醫生跟他保證說：「疼痛會自然消失」，他惟有繼續忍痛，詎料疼痛不但沒減緩，還升級至持續抽痛，他因此前往驗眼，視光師卻發現，一般眼壓值介於10到20毫米汞柱之間，但Ludwig的眼壓高達30以上，高出正常範圍3倍，要立即醫治，Ludwig隨後確診青光眼並接受治療，但由於年紀及青光眼影響，他的左眼已喪失部分視力，情況不可逆轉，幾乎失明。