英超冠軍利物浦勝利巡遊 汽車撞球迷47傷

利物浦球隊奪得英超冠軍，周一於利物浦市舉行勝利巡遊，卻發生汽車撞人群事故，造成47人受傷，包括4名兒童。約100萬人擠滿16公里長的巡遊路線，迎接球隊的開篷巴士駛過，在一片歡欣中有汽車急速撞向人群，27人須送院，另20人在現場治療。至昨日，仍有11人留醫，情況穩定。一名53歲白人男子被捕，他來自利物浦地區，當局排除事件與恐怖襲擊有關。

周一是英國假期，事發在傍晚6時，載著球員的巡遊車剛在人群面前經過。目擊者指，一輛黑色汽車駛過封路標誌進入巡遊區，他聽到急促喇叭聲和煞車聲，他與其他人迅速跳開躲避。網上片段可見，汽車駛入禁區後有人試圖拉開司機座位車門，司機迅速關上並繼續向前行。另有片段可見，汽車駛至兩旁擠滿人的路中間，卻突然加速撞向路旁人群，有人被撞飛到車蓋上，也有人被捲入車底。車子撞人後繼續向前駛，但憤怒的民眾湧上前阻止其離開，有人拉開前座乘客位車門圖拉出司機，警員上前阻止，現場一片混亂。