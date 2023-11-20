英超市新技術 顧客入店被掃瞄 自助付款所買貨品一目暸然唔駛嘟 民眾為何唔撐？

英美部分超市早已推出「無人商店」服務，顧客下載專用app後，就可以「自出自入」不用在收銀處付款，而在app內支付。英國最大連鎖超市Tesco最近在當地推出「變奏版」服務，顧客不用特意下載app，但進店時會被自動掃瞄追蹤，離開前要去自助付款處，但不用再逐件產品「嘟」，系統會自動知道你選購了甚麼，大大縮短自動付款的時間。但新服務一出即引發議論，不少網民直言唔撐。

移民英國｜毋須下載手機app

Tesco早於2021年10月，已在倫敦及伯明翰部分GetGo分店，推出「自出自入」、毋須排隊付款的無人商店服務。Amazon及Aldi等同行，亦開設了類似商店。但就如上述所說，Tesco今次在倫敦Hammersmith試行的新技術，最大好處讓嫌下載app麻煩、不想大量app進佔手機的顧客，也可使用服務。不同之處是顧客要自助付款，但不用「嘟」貨品，聽落確實可以省回不少時間。