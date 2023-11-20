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國際
2023-11-20 11:00:00

英超市新技術 顧客入店被掃瞄 自助付款所買貨品一目暸然唔駛嘟 民眾為何唔撐？

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Tesco再英國推出新的自助付款服務，毋須逐件貨「嘟」。(互聯網)

Tesco再英國推出新的自助付款服務，毋須逐件貨「嘟」。(互聯網)

英美部分超市早已推出「無人商店」服務，顧客下載專用app後，就可以「自出自入」不用在收銀處付款，而在app內支付。英國最大連鎖超市Tesco最近在當地推出「變奏版」服務，顧客不用特意下載app，但進店時會被自動掃瞄追蹤，離開前要去自助付款處，但不用再逐件產品「嘟」，系統會自動知道你選購了甚麼，大大縮短自動付款的時間。但新服務一出即引發議論，不少網民直言唔撐。

移民英國｜毋須下載手機app

Tesco早於2021年10月，已在倫敦及伯明翰部分GetGo分店，推出「自出自入」、毋須排隊付款的無人商店服務。Amazon及Aldi等同行，亦開設了類似商店。但就如上述所說，Tesco今次在倫敦Hammersmith試行的新技術，最大好處讓嫌下載app麻煩、不想大量app進佔手機的顧客，也可使用服務。不同之處是顧客要自助付款，但不用「嘟」貨品，聽落確實可以省回不少時間。

英國《星期日泰晤士報》報道Tesco的新服務。(互聯網)

英國《星期日泰晤士報》報道Tesco的新服務。(互聯網)

移民英國｜強調不涉及人臉識別技術

新技術的運作原理，是顧客進店時會被掃瞄並被系統認住，之後系統會追蹤顧客從貨架上拿了甚麼、拿起但放下了甚麼，從之得知顧客選購了哪些產品。Tesco強調，系統不涉及人臉識別技術，而只是以一系列線條，把顧客記錄成不同的「條狀物體」(stick figures)。感應器會知道顧客步行至哪一個貨架，並根據貨架上的體量儀，知道顧客拿起了甚麼產品。

據報有測試期間，有顧客在自助付款時發現自己沒拿的商品顯示在屏幕上，但這可以召喚職員來取消；如拿了貨品系統卻無顯示，則可自行手動掃瞄。

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移民英國｜網民唔撐︰帶回收銀妹，創造多點工作機會好過！

報道一出即引來逾500則留言，從最多人讚好的留言可見網民唔撐新服務，該留言說︰「把收銀妹及收銀仔帶來回，製造多點工作！」另有頗多人讚同的留言則稱︰「企業應該專注於改善服務，而非只顧削減開支！」而有逾萬人投票的網上民調，則顯示84%投票人士傾向由收銀員收錢，選擇自助付款的只得16%，有民眾受訪說自己老眼昏花，由收銀員收錢會較有信心。

Tesco新服務顧客須自助付款，但毋須逐件貨「嘟」。(互聯網) Tesco之前已推出無人商店服務，但顧客須下載app才能進店。(互聯網) Tesco之前已推出無人商店服務，但顧客須下載app才能進店。(互聯網)
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