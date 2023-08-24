英超市與政府醫療機構合作　內衣褲將附乳癌睪丸癌關注標籤

英國連鎖超市「Morrisons」日前表示，將與國民保健署(National Health Service)合作，在賣場內販售的內衣褲上，附上與乳癌、睪丸癌初期相關的注意事項標籤。鼓勵更多人瞭解自己的身體，及早發現疾病，以提高成功治療的機率。
Morrisons超市會先在Nutmeg服裝系列的平口褲上附上注意事項標籤，接下來數月再於女性內衣上採取相同措施。有關癌症初期症狀的國民保健署指南將隨QR code附上，包括乳房外觀和形狀變化，以及睪丸無痛腫脹等，消費者可藉此連結到國民保健署網站，取得更詳細的資訊。
國民保健署：愈早發現疾病 治愈率愈高
國民保健署國家癌症部門主任Cally Palmer說：「這是國民保健署首次與全國性超市合作，將攸關健康的訊息附在衣物上，希望鼓勵更多人瞭解自己的身體，好讓他們注意到可能是癌症初期症狀的新冒出來或無法解釋的變化。」他指，癌症的整體存活率達到歷史新高，但愈早發現疾病，成功治療的機率就愈高。
英目標讓75%患者於罹癌初期獲診斷
英國皇家放射科醫學院(Royal College of Radiologists)院長Jeanette Dickson於6月曾表示，全國各地都感受到醫師人力不足帶來的影響，這也有礙國民保健署及時診斷和治療癌症的能力。英國政府上周表示，英格蘭的癌症治療目標將從10月開始簡化，目標是更快地診斷並治療患者的癌症。新策略的目標是讓75%的病患在罹癌初期就被診斷出來。一些與癌症相關的慈善機構對於新措施樂觀其成；但也有一些機構警告，仍需要採取其他措施來解決國內「目前災難性的癌症數據」