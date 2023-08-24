英超市與政府醫療機構合作　內衣褲將附乳癌睪丸癌關注標籤

英國連鎖超市「Morrisons」日前表示，將與國民保健署(National Health Service)合作，在賣場內販售的內衣褲上，附上與乳癌、睪丸癌初期相關的注意事項標籤。鼓勵更多人瞭解自己的身體，及早發現疾病，以提高成功治療的機率。

Morrisons超市會先在Nutmeg服裝系列的平口褲上附上注意事項標籤，接下來數月再於女性內衣上採取相同措施。有關癌症初期症狀的國民保健署指南將隨QR code附上，包括乳房外觀和形狀變化，以及睪丸無痛腫脹等，消費者可藉此連結到國民保健署網站，取得更詳細的資訊。