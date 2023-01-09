英退休地產經紀籌廿萬英鎊　為40烏克蘭難民覓居所

俄羅斯入侵烏克蘭接近一年，無數的烏克蘭人失去家園，雖然烏軍已經反攻奪回不少土地，但戰事仍然持續，不少人流離失所並逃到外國，其中英國亦接收了不少難民。傳媒就報道，一名64歲的退休地產經紀，籌募了20萬英鎊（約189.6萬港元）協助40個難民安身。

協助烏克蘭難民的英漢Steve Gooderson，與其太太已幫助了18個烏克蘭家庭在大曼徹斯特地區提供免租金的住宿。部份的難民住處是由他們代支付予一年的租金，還有一個地主選擇免費為他們提供住宿。Steve Gooderson表示：「烏克蘭人在俄羅斯人的手上已承受了很大痛苦，我們決定提供協助。我們能籌集這麼多金額令我有點意外，在經歷這麼多後，這些人們得到幫助實在太好了。」

Steve Gooderson又表示：「我和太太都知道，政府將烏克蘭難民安置在人們家中的計劃對我們沒有幫助。我們既然有屋可以幫這些人，我們就決定盡快協助這些面對着死亡的人。」他又表示，自己小時就與烏克蘭的鄰居長大，所以跟烏克蘭的難民也感覺到很親切。

其中一戶來自馬里烏波爾

在這18個家庭中，其中一個來自曾遭俄軍猛攻的馬里烏波爾。36歲的Valentyna Stoieva帶同她2個分別12歲和還是嬰兒的女兒到英國，她指在俄羅斯轟炸她們城市時的情況令她很害怕，而幸運地她們能遇上如此善良的英國人。而她的丈夫在烏克蘭本身是個肉販，而現在亦到了英國一家團聚。