英退休老翁稱助患癌妻自殺　醫生反指未有生命危險

英國一名退休的男子，與妻子移居至地中海的塞浦路斯，然而男子被控在前年殺害其妻子，男子就表示是因為其患癌的妻子要求，而協助其自殺。不過其妻的醫生在法庭上就反指，其妻子當時並沒有生命危險，因此男子仍被控以謀殺。

75歲的退休老翁David Hunter，被指在塞浦路斯一個海濱城市帕福斯的家中，將其74歲妻子Janice Hunter殺害。男子其後就聲稱，他只是協助妻子自殺。不過塞浦路斯的法庭上，其妻的醫生在上周表示在其被殺前2日曾與Janice雖然患有血癌，但未有出現白血病，認為Janice的生命未有即時的威脅。

David在庭上聲淚俱下表示是妻子多番要求他協助結束其生命：「在最後的4至5個星期，她每日都叫我幫她，而我每日都說『不』。她一直都叫我這樣做，而我一直就拒絕。在57年的相處，我是下不了手。在最後一星期，她就只在在哭在哭，求我幫她。我沒有回應。」David表示，太太臨終前覺得重覆來回醫院與家的過程已沒有性命了。更曾歇斯底里地要求David幫忙，最終David答應為她解除痛苦。

承認用手將太太掐死

David表示，在妻子離世的那天，他表示要去煮咖啡時，太太在哭。然後David表示他之後用手將太太掐死。他向辯護律師指，自己從來沒有打算要殺妻子。

其妻子的醫生，血液專家Ourania Seimeni在上周表示，Janice雖然患有血癌，不過沒有出現白血病。又指其妻的生命沒有危險，否則不會容許她離開。她又解釋，Janice患上的MDS有約30%的個案發展成白血病，但是在為Janice化驗後，未有發現有關的轉變。