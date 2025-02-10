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國際
2025-02-10 23:48:26

英通脹憂慮持續 一款朱古力竟加價10倍！成攻擊財相「武器」｜移民英國

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有商店把Freddo加價至1英鎊，成為網民抨擊財相的「武器」。(互聯網)

有商店把Freddo加價至1英鎊，成為網民抨擊財相的「武器」。(互聯網)

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英國去年12月通脹率雖降至2.5%，低於市場預期的2.7%，但日前展開減息周期內第3次減息的英倫央行，警告當地通脹將大幅上升，並於今年第三季時將達3.7%，至2027年第4季才會回落至2%的目標，較原先預期遲6個月。

百分比的升降或許民眾未必感受到，但親眼看到平日購買的商品價錢加了又加，即感受到肉赤之痛。當地一款家傳戶曉的朱古力，近日漲價至歷史新高，成為民眾抨擊財相李韻晴(Rachel Reeves)的「武器」。

說的是青蛙形狀的吉百利朱古力Freddo，據報其於1973年在英國推出、74年在當地停售，至1994年再次推出，定價為10便士(約0.96港元)，之後11年一直維持這售價，堪稱平民恩物。

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Freddo朱古力2017年起快速加價

但在2005年起，Freddo開始以每年2便士幅度加價。至2016年，Freddo在英國的售價已加至25便士(約2.41港元)，之後售價更開始三級跳式上調，2017年加價至30便士，2022年曾經高見49便士。直至最近，英國城鎮卡立爾(Carlisle)有商店竟標價1英鎊(約9.65港元)。

儘管這標價可能尚算是個別事件，因其高於目前各大連鎖超市的30至40便士定價，但「一英鎊的Freddo」成為網民攻擊當局的武器。網民紛稱，「要賣一整鎊？一隻freddo？是說那隻以前10便士的freddo嗎？我們曾經是一個正常的國家」。有人則說「太瘋狂了，九十年代時仍只賣10便士」，甚至直言「國家玩完了」(this country is finished)。

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