英通脹憂慮持續 一款朱古力竟加價10倍！成攻擊財相「武器」｜移民英國

有商店把Freddo加價至1英鎊，成為網民抨擊財相的「武器」。(互聯網)

英國去年12月通脹率雖降至2.5%，低於市場預期的2.7%，但日前展開減息周期內第3次減息的英倫央行，警告當地通脹將大幅上升，並於今年第三季時將達3.7%，至2027年第4季才會回落至2%的目標，較原先預期遲6個月。

百分比的升降或許民眾未必感受到，但親眼看到平日購買的商品價錢加了又加，即感受到肉赤之痛。當地一款家傳戶曉的朱古力，近日漲價至歷史新高，成為民眾抨擊財相李韻晴(Rachel Reeves)的「武器」。

說的是青蛙形狀的吉百利朱古力Freddo，據報其於1973年在英國推出、74年在當地停售，至1994年再次推出，定價為10便士(約0.96港元)，之後11年一直維持這售價，堪稱平民恩物。