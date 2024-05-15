英遊客海灘擅自撒骨灰海葬 引發泳客恐慌(有片)

英國一批遊客在土耳其為摯愛舉辦葬禮，但本來令人動容的儀式卻引發眾怒，原因是他們在擅自在當地一個美麗海灘，擅自把先人的骨灰撒進海裡海葬，據報令泳客「恐慌」，擔心有衛生問題。

英國傳媒報道，多名英國遊客日前在土耳其南部Marmaris的海灘Uzunyali Beach，為先人進行海葬儀式。有片段可見眾人在海中一個有心型標誌的鞦韆旁邊，把骨灰撒入海裡。據報先人是在海上喪生，而該海灘是他生前最愛的地點，親友因此選定在該處送他最後一程，讓他回歸大自然。