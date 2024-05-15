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國際
2024-05-15 19:09:59

英遊客海灘擅自撒骨灰海葬 引發泳客恐慌(有片)

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一批英國遊客在土耳其一海灘擅自撒骨灰，引發爭議。(互聯網)

一批英國遊客在土耳其一海灘擅自撒骨灰，引發爭議。(互聯網)

英國一批遊客在土耳其為摯愛舉辦葬禮，但本來令人動容的儀式卻引發眾怒，原因是他們在擅自在當地一個美麗海灘，擅自把先人的骨灰撒進海裡海葬，據報令泳客「恐慌」，擔心有衛生問題。

英國傳媒報道，多名英國遊客日前在土耳其南部Marmaris的海灘Uzunyali Beach，為先人進行海葬儀式。有片段可見眾人在海中一個有心型標誌的鞦韆旁邊，把骨灰撒入海裡。據報先人是在海上喪生，而該海灘是他生前最愛的地點，親友因此選定在該處送他最後一程，讓他回歸大自然。

一批英國遊客在土耳其一海灘擅自撒骨灰，引發爭議。(互聯網) 一批英國遊客在土耳其一海灘擅自撒骨灰，引發爭議。(互聯網) 一批英國遊客在土耳其一海灘擅自撒骨灰，引發爭議。(互聯網) 一批英國遊客在土耳其一海灘擅自撒骨灰，引發爭議。(互聯網) 一批英國遊客在土耳其一海灘擅自撒骨灰，引發爭議。(互聯網) 一批英國遊客在土耳其一海灘擅自撒骨灰，引發爭議。(互聯網)

海葬｜泳客擔心構成衛生問題 當局急驗水質

然而有人感動，有人憤怒。事件旋即引起當地人反感，向當局投訴，有泳客擔心在泳灘撒骨灰會有衛生問題。據報當局已抽出海水樣本作化驗，但當局聲稱只屬「例行檢查」。

據報土耳其火葬並不合法，而該國對攜帶骨灰入境亦有限制。若英國人在土耳其過世，當地喪葬承辦人可依照當地習俗安排落葬，或是死者家屬可以安排遺體運回國。

海葬｜網民分兩派︰「我不想在骨灰中游水」VS「海水本身仲污糟」

事件亦引起網民爭議，有人直指「人們以為自己有權把骨灰撒去任何地方，但事實並非如此……我可不想在骨灰中游泳」，但亦有人認為骨灰不會構成太大衛生問題，「看看海水裡有甚麼，骨灰可能是最不需要擔心的東西」。

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英國遊客在土耳其海灘撒骨灰片段︰

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