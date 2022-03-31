英鄰里爭執 狂男因泊車問題27刀砍殺鄰居 被捕笑說「一早警告過你」(有片)

英國一單鄰里爭執，流血收場。一名男子疑因共用泊車位的問題，與鄰居素有積怨，日前向對方狂刺27刀殺害。疑犯據報毫無悔意，行兇後一度坐在屍體上吸煙，被捕時更竟笑說︰「我一早警告過你！」令人不寒而慄。
案發在格羅斯特郡(Gloucestershire)的Walton Cardiff村，52歲男子阿斯蘭(Can Arslan)於去年10月，在對方寓所前園，襲擊育有3名子女、剛下班回家的43歲男鄰居波爾曼(Matthew Boorman)，期間亦斬傷上前阻止的受害人妻子。據稱阿斯蘭曾坐在波爾曼遺體上抽煙，鄰居及休班警員以木棒及高爾夫球棍制服阿斯蘭不果，直至奉召到場警員以電槍瞄準阿斯蘭，他才拋下血刀就範。
因泊車問題積怨 英男殺死鄰居
案件正在審理，布里斯托法庭周四播出阿斯蘭被捕時，警員隨身鏡頭所拍的片段，可聽到他對著警員笑，然後說「他死了，是不是？我一早警告過你，警方。一年了，看吧，它發生了。」其後他又說︰「我警告過他們(警方)我會殺死他……他對我妻兒不利」。據報阿斯蘭有反社會行為，街坊已不滿多年，欲趕走他，而最初的爭拗是因泊車位問題而起，後來情況愈演愈烈，他曾多次恐嚇殺死鄰居。心理醫生在庭上作供時稱，經面談及評估後，認為疑犯沒有重大精神問題，但有人格障礙，「他對其他人疑心頗重、情緒不穩定、反社會及頗為自戀。他知道自己在做甚麼、為甚麼這樣做，以及知道所做的事違反道德。」