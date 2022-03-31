英鄰里爭執 狂男因泊車問題27刀砍殺鄰居 被捕笑說「一早警告過你」(有片)

英國一單鄰里爭執，流血收場。一名男子疑因共用泊車位的問題，與鄰居素有積怨，日前向對方狂刺27刀殺害。疑犯據報毫無悔意，行兇後一度坐在屍體上吸煙，被捕時更竟笑說︰「我一早警告過你！」令人不寒而慄。

案發在格羅斯特郡(Gloucestershire)的Walton Cardiff村，52歲男子阿斯蘭(Can Arslan)於去年10月，在對方寓所前園，襲擊育有3名子女、剛下班回家的43歲男鄰居波爾曼(Matthew Boorman)，期間亦斬傷上前阻止的受害人妻子。據稱阿斯蘭曾坐在波爾曼遺體上抽煙，鄰居及休班警員以木棒及高爾夫球棍制服阿斯蘭不果，直至奉召到場警員以電槍瞄準阿斯蘭，他才拋下血刀就範。