英鎊下跌｜中國富豪賣倫敦最貴豪宅　英媒：恐蝕3000萬英鎊

陷債務風波的中國富豪、恒大創辦人許家印日前才被《金融時報》指是倫敦最貴豪宅2-8a Rutland Gate的幕後真正買家，豈料卻傳出該豪宅再度推出市場放售。英國《泰晤士報》稱，在英鎊匯價大跌下，賣家恐要蝕3,000萬英鎊(約2.61億港元)離場。

英鎊大跌損失慘重

據悉，許家印在英國新冠肺炎爆發前，以2.05億英鎊(以現時匯價計算約17.84億港元)從沙特阿拉伯王室購入2-8a Rutland Gate。英國《泰晤士報》稱，許家印於去年取得建築規劃許可，準備以1億英鎊(約8.7億港元)翻新，但過去6個月卻私下尋買家，以約2億英鎊(約17.41億港元)放售。由於他購入時英鎊匯價處高位，若以1英鎊兌10港元計算，他蝕逾3億港元。面積6.2萬平方呎、擁有45個睡房的2-8a Rutland Gate座落富裕地段騎士橋(Knightsbridge)，對正海德公園，報道指它或回到沙特王室手上，沙特王儲穆罕默德也有「睇樓」。