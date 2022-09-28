英鎊大跌｜卓慧思或面臨逼宮 傳與財相爭拗 IMF「罕有干預」促審視減稅方案

有消息稱卓慧思及關浩霆就如何安撫市場有爭拗，但首相府否認。(路透社)

英國首相卓慧思政府上周五公布主要涉及減稅措施的「迷你預算」(Ｍini-budget)後，英鎊隨之急挫，彭博社周二指，卓慧思上任一個月以來，英國股票及債券市場已經最少蒸發5,000億美元，影響投資者信心。《獨立報》及《衛報》等指最少一名保守黨國會議員，日前已向黨內1922委員會致函，要求向卓慧思發動不信任投票。

路透社周三報道，國際貨幣基金會(IMF)呼籲英方改變其新的經濟政策，報道形容是IMF對G7集團成員國的「罕見干預」(rare intervention)。IMF指，多個國家包括英國正面對高通脹壓力，認為「不應在此時推出龐大及無目標的財政方案」。

英鎊大跌｜IMF「罕有干預」促審視減稅方案

IMF稱理解英方欲幫助面對能源價格高企的家庭及企業，同時透過供給面改革(supply-side reforms)振興經濟，但IMF認為減稅「將可能加劇(社會)不平等」(will likely increase inequality)。卓慧思政府的減稅方案，包括取消最高收入人群的45%最高所得稅稅階、取消銀行家可獲花紅的上限、基本稅率由20%降至19%、取消增加國民保險稅1.25%的安排，並放寬首置人士的印花稅豁免門檻。減稅方案規模達450億英鎊。

IMF表示，英國財相關浩霆(Kwasi Kwarteng)11月23日公布新的財政預算案，是個讓英國政府重新評估上述減稅方案(reevaluate the tax measures)的機會。

英鎊大跌｜卓慧思傳與財相爭拗

《衛報》周二報道，保守黨多位議員至今對上周五公布的減稅方案仍感不滿。該報並引述消息，指卓慧思及關浩霆周一早上曾在首相府內，因如何應對市場反應有爭拗，天空電視台稱卓慧思拒絕關浩霆指財政部要發聲明安撫市場的建議，但首相府否認報道。《衛報》並指保守黨黨鞭周二向黨內議員，探聽會否表決贊成關浩霆的財政預算案，兩名議員向《衛報》透露目前難以決定，但預計在野工黨會提出修訂，刪除減稅方案中取消最高收入人群的45%最高所得稅稅率，以及取消銀行家可獲花紅的上限這兩項，這將有助令保守黨人支持預算案。