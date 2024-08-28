英首席捕鼠大臣Larry步入晚年　首相府籌備去世應對方案

英國第一貓、首席捕鼠大臣虎斑貓拉里(Larry)已年屆17歲高齡，英國媒體報道，唐寧街首相府官員正起草新聞稿和收集照片，以備一旦拉里離世，將向媒體發布死訊。
綜合報道，拉里今年17歲，已超過一般虎斑貓的平均壽命，換算人類壽命約84歲。政府消息人士表示，已「為拉里離開後的悲傷日子做好準備」。拉里目前健康一切正常，但當局認為，要小心準備拉里逝世的後續工作。比照王室重要成員去世的預備應急方案，拉里去世相關的文件代號為「拉里的橋」(Larry's Bridges)。英國已故女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)去世的代號是「倫敦橋行動」(Operation London Bridge)，是自她登基時就已設定，據報現任英王查理斯的去世應對方案代號為「梅奈橋行動」(Operation Menai Bridge)。
拉里經歷6位唐寧街10號的主人
拉里於2011年被時任保守黨首相卡梅倫(David Cameron)領養，入主唐寧街10號，牠也是第一隻被授予官方頭銜「首席捕鼠大臣」(Chief Mouser to the Cabinet Office)的貓咪。雖然Larry一直被首相府工作人員指責疏忽職守、捕鼠不力、愛睡懶覺等，但牠無疑是這些年來英國政壇仕途最順遂的「官員」，貓生至今經歷過6位唐寧街十號的主人，並受到大批民眾喜愛。