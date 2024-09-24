英首相施紀賢發言變拜登？竟叫人「歸還香腸」(有片)

美國總統拜登常因口誤而被取笑，沒料此情況也發生在較他年輕19年的英國首相施紀賢(Keir Starmer)身上。

英國執政工黨大會周二在利物浦召開，62歲的施紀賢上任後首次在會上發表講話。他提到以巴及中東局勢時，出現口誤，被英媒大造文章。

施紀賢呼籲以色列及黎巴嫩克制及避免令局勢升溫，並說「我再次呼籲立即在加沙實施停火，歸還香腸……人質(the return of the sausages...the hostages)，並重申支持兩國方案，即承認巴勒斯坦和一個安全穩定的以色列」。

施紀賢出席工黨大會︰