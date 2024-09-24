英首相施紀賢發言變拜登？竟叫人「歸還香腸」(有片)

美國總統拜登常因口誤而被取笑，沒料此情況也發生在較他年輕19年的英國首相施紀賢(Keir Starmer)身上。
英國執政工黨大會周二在利物浦召開，62歲的施紀賢上任後首次在會上發表講話。他提到以巴及中東局勢時，出現口誤，被英媒大造文章。
施紀賢呼籲以色列及黎巴嫩克制及避免令局勢升溫，並說「我再次呼籲立即在加沙實施停火，歸還香腸……人質(the return of the sausages...the hostages)，並重申支持兩國方案，即承認巴勒斯坦和一個安全穩定的以色列」。
施紀賢出席工黨大會︰
民望低下施紀賢「歸還香腸」成笑柄
民望低下的施紀賢一沉百踩，一句無心的「歸還香腸」頓成英媒笑柄。報道令人摸不著頭腦地補充，指施紀賢是猶太大，並稱他之前曾說不吃肉，惟魚肉除外，而太太則是素食者。
施紀賢呼籲英國人忍受經濟短痛
在內政上，施紀賢呼籲英國國民要保持耐性，並支持他的「痛苦選擇」，強調苦口良藥，希望民眾忍受經濟短痛，讓政府為國家未來走上正確的路。施紀賢除面臨準備加稅以及撤銷冬季燃料補貼帶來的反對聲音，亦因他及妻子收受禮物的申報問題而引發爭議。較早前有民調指，施紀賢民望較上一任首相、保守黨的辛偉誠(Rishi Sunak)的民望淨值還要低。