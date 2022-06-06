英首相約翰遜明晨面臨不信任投票 分析︰避過亦恐變跛腳鴨

早前爆出「派對門」醜聞的英國首相約翰遜，被執政保守黨黨友逼宮，當地國會下議院於本港時間明晨約1時舉行不信任投票。

保守黨「1922委員會」主席布雷迪(Graham Brady)表示，已接獲54名議員提交書面要求，達至啟動不信任投票的一成半人數門檻。359名保守黨議員將投票，外界預期約翰遜可獲逾半數議員支持，保住相位，亦可免除12個月內再面臨不信任投票。但英國《衛報》及《金融時報》等分析指約翰遜管治威信將無可避免被削弱，可借鏡於前任首相文翠珊(Theresa May)，於2018年避過不信任動議後不足6個月便辭職下台。

約翰遜︰投票是黨人向前看的「黃金機會」

約翰遜在投票前夕向保守黨議員發信，表示外界對其「派對門」醜聞的批評是公道的，他亦有聆聽、學習及作出改變，並承諾會繼續改善，但強調今次投票是一次「黃金機會」(golden chance)，讓黨人向前看。他呼籲黨員支持他，結束傳媒炒作並讓黨人專注選民關注的工作上。

被視為約翰遜接班人之一的外相卓慧思(Liz Truss)，支持對方留任，指約翰遜處理新冠疫情及協助烏克蘭應對俄羅斯入侵表現理想，並指他已就「派對門」道歉；衛生大臣賈偉德(Sajid Javid)亦支持約翰遜留任。前外相侯俊偉 (Jeremy Hunt)則稱會投不信任票，認為在約翰遜帶領下，保守黨將輸掉下屆大選。