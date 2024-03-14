英驚現小學生虐殺動物群組 涉近500人 炫耀用「丫叉」射殺動物(有片)

英國驚現多個用「丫叉」(catapult)射殺動物的WhatsApp群組，成員大部分是少年甚至小學生，爭相在群組內炫耀用「丫叉」射死動物的照片及影片，引發社會關注。

英國天空電視台調查報道，指在WhatsApp內發現最少11個「丫叉」群組，共有489名成員。各群組內有逾350張令人不安的照片及片段，可見有鴿子、鴨、天鵝、松鼠、兔子、小鹿及狐狸等，被「丫叉」射死射殘。有留言炫耀稱，「我今日殺了16隻」、「一晚45隻毫無問題」、「直接射穿兔仔頭部」、「我5秒內連殺兩隻」等，令人不寒而慄。