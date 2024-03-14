英驚現小學生虐殺動物群組 涉近500人 炫耀用「丫叉」射殺動物(有片)

英國驚現多個用「丫叉」(catapult)射殺動物的WhatsApp群組，成員大部分是少年甚至小學生，爭相在群組內炫耀用「丫叉」射死動物的照片及影片，引發社會關注。
英國天空電視台調查報道，指在WhatsApp內發現最少11個「丫叉」群組，共有489名成員。各群組內有逾350張令人不安的照片及片段，可見有鴿子、鴨、天鵝、松鼠、兔子、小鹿及狐狸等，被「丫叉」射死射殘。有留言炫耀稱，「我今日殺了16隻」、「一晚45隻毫無問題」、「直接射穿兔仔頭部」、「我5秒內連殺兩隻」等，令人不寒而慄。
有片段可見一名相信是小學生的男童，拿著一隻傷勢嚴重且出血的松鼠，說：「看吧……這是給你們的鋼珠……拿去吧」。另有片段可見一名少年向鏡頭展示手中丫叉，一邊踢倒在地上的小鹿。不少動物被射傷後，奄奄一息留在原地等死；有僥倖獲救的天鵝被發現骨骼被鋼珠射碎。
英國出現學童用「丫叉」虐殺動物恐怖趨勢︰
虐待動物｜丫叉不受管制 可遁動物法入罪
當地愛護動物協會野生動物部門主管Geoff Edmond表示，使用「丫叉」殺害動物是一種「新趨勢」，參與其中的兒童是「有意且故意地以運動方式」攻擊動物，「我們收到愈來愈多報告稱有動物被『丫叉』擊中受傷。」倫敦和埃塞克斯的警方亦發現涉及「丫叉」及動物的事件正在增加。
據報英國法規《1981年野生動植物及鄉村法》(Wildlife and Countryside Act 1981)列明了不允許用來殺害動物的武器，但「丫叉」並未包括在內；而在英國購買或攜帶「丫叉」，均沒有違法。但報道指，根據《2006年動物福利法》(Animal Welfare Act 2006)，對動物造成不必要痛苦屬違法，而丫叉群組內有影像揭示動物在活著情況下遭受虐待，明顯已觸犯《動物福利法》。有議員敦促政府嚴厲執法，以收阻嚇作用，並研究向18歲以下人士禁售「丫叉」。