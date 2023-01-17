英魔警為連環強姦犯涉71宗性侵 逾1000倫敦警及職員受查

英國倫敦警察廳近年接連爆出醜聞，最新是一名警員被揭是連環強姦犯，被指近20年來藉著職務身份干犯最少71宗性侵罪行，包括逾40宗強姦；他恐嚇受害人說，無人會相信她們對現役警員的舉報。他去年12月承認43宗控罪，並於周一承認另6項控罪，包括24宗強姦，共有12名女性受害。警方不排除將有更多受害人報案。
案件於周一審畢公開後輿論譁然，倫敦警察廳總監羅利向公眾道歉，承認警隊辜負婦女的信任。警方會重新審視過去10年涉及倫敦警察廳1,071名警員和職員的性罪行或家暴的報案，當中包括約800名警員。羅利同時宣布，倫敦警察廳全部4.5萬名警員和職員將重新接受背景審查。有指警方重啟調查，數百名警員面臨被炒魷。
英國魔警｜交友App認識女性 利用警員身份取得信任
48歲的卡里克(David Carrick)曾投身陸軍，於2001年加入倫敦警察隊，之後轉調到國會及外交保護司令部，於2021年10月被捕才停職。他在2003年至2020年犯下罪行，大部分案件發生在其居住的英格蘭東部赫特福德郡(Hertfordshire)。報道指，卡里克控制女性的穿著、進食甚麼、在哪裡睡覺，甚止阻止部分女性與她們的子女接觸。2021年英國發生警員卡曾斯(Wayne Couzens)在倫敦殺死一名33歲夜歸女子案，觸發其中一名受害女性鼓起勇氣報案，才終於揭發卡里克是連環強姦犯。
卡里克透過Tinder和Badoo等交友App認識女性，並利用其警員身份取得她們信任，並謊稱保護過首相。在周一的審訊中，他承認在2003年對一名40歲女子犯下4項強姦、非法禁錮及非禮罪。在去年12月的審訊，卡里克承認強姦9人，部分個案持續數月或數年，並對當中大部分人施以暴力導致身體受傷。案件曝光後，警方不排除將有更多受害人報案。
英國魔警｜前女友：他透過報案系統取得我個人資料
英國《太陽報》稱，曾與這名魔警交往5年的Rachel透露，卡里克似乎知道她曾報警遭襲擊，懷疑他透過警方的報案數據系統找到她的個人資料。她又指，卡里克曾聲稱從證物室取證物回家使用，包括珠寶。Rachel曾問卡里克不擔心因工作關係遭揭發嗎？他回答「正因為我的工作，我不需要擔心」。Rachel表示，並無遭卡里克襲擊，但卻得到羞辱對待，卡里克會叫她「做出像妓女的舉止」，也曾以警員手銬鎖起她，並帶相信是真槍和警棍回家。
英國魔警｜遭舉報強姦家暴及騷擾 警方9度錯失揭發機會
報道指，在2000年至2021年，卡里克9度遭舉報，涉及強姦、家暴和騷擾的指控，但警方均錯失揭發其真面目的機會。外界亦質疑，警員每10年做一次背景審查，為何卡里克的罪行從未被發現。據悉，在2001年卡里克通過審查加入警隊前，曾被一名前伴侶指控兩項罪行，並於2002年遭一名前女友舉報遭他攻擊和騷擾，當時他仍在試用期。即使接到5宗涉卡里克的公眾舉報，他於2009年仍獲准轉調到國會及外交保護司令部，並於2017年再次通過背景審查。
倫敦警察廳總監：他不應成為警員
倫敦警察廳總監羅利稱，「這名男子用可憎方式虐待女性，令人噁心。我們辜負婦女和女孩的信任，更確切地說是辜負了倫敦市民。受害女性鼓起無法想像的勇氣站出來舉報。」他承認警隊失職，「我感到抱歉，他(卡里克)不應成為警員」，並稱明白此事將令部分倫敦婦女質疑是否能夠相信倫敦警察廳保護她們安全。首相辛偉誠發言人稱，卡里克所犯罪行極度惡劣，警隊必須除去這類警員重建公眾信任。