英魔警為連環強姦犯涉71宗性侵 逾1000倫敦警及職員受查

英國倫敦警察廳近年接連爆出醜聞，最新是一名警員被揭是連環強姦犯，被指近20年來藉著職務身份干犯最少71宗性侵罪行，包括逾40宗強姦；他恐嚇受害人說，無人會相信她們對現役警員的舉報。他去年12月承認43宗控罪，並於周一承認另6項控罪，包括24宗強姦，共有12名女性受害。警方不排除將有更多受害人報案。 案件於周一審畢公開後輿論譁然，倫敦警察廳總監羅利向公眾道歉，承認警隊辜負婦女的信任。警方會重新審視過去10年涉及倫敦警察廳1,071名警員和職員的性罪行或家暴的報案，當中包括約800名警員。羅利同時宣布，倫敦警察廳全部4.5萬名警員和職員將重新接受背景審查。有指警方重啟調查，數百名警員面臨被炒魷。

英國魔警｜交友App認識女性 利用警員身份取得信任 48歲的卡里克(David Carrick)曾投身陸軍，於2001年加入倫敦警察隊，之後轉調到國會及外交保護司令部，於2021年10月被捕才停職。他在2003年至2020年犯下罪行，大部分案件發生在其居住的英格蘭東部赫特福德郡(Hertfordshire)。報道指，卡里克控制女性的穿著、進食甚麼、在哪裡睡覺，甚止阻止部分女性與她們的子女接觸。2021年英國發生警員卡曾斯(Wayne Couzens)在倫敦殺死一名33歲夜歸女子案，觸發其中一名受害女性鼓起勇氣報案，才終於揭發卡里克是連環強姦犯。 卡里克透過Tinder和Badoo等交友App認識女性，並利用其警員身份取得她們信任，並謊稱保護過首相。在周一的審訊中，他承認在2003年對一名40歲女子犯下4項強姦、非法禁錮及非禮罪。在去年12月的審訊，卡里克承認強姦9人，部分個案持續數月或數年，並對當中大部分人施以暴力導致身體受傷。案件曝光後，警方不排除將有更多受害人報案。

英國魔警｜前女友：他透過報案系統取得我個人資料 英國《太陽報》稱，曾與這名魔警交往5年的Rachel透露，卡里克似乎知道她曾報警遭襲擊，懷疑他透過警方的報案數據系統找到她的個人資料。她又指，卡里克曾聲稱從證物室取證物回家使用，包括珠寶。Rachel曾問卡里克不擔心因工作關係遭揭發嗎？他回答「正因為我的工作，我不需要擔心」。Rachel表示，並無遭卡里克襲擊，但卻得到羞辱對待，卡里克會叫她「做出像妓女的舉止」，也曾以警員手銬鎖起她，並帶相信是真槍和警棍回家。 英國魔警｜遭舉報強姦家暴及騷擾 警方9度錯失揭發機會 報道指，在2000年至2021年，卡里克9度遭舉報，涉及強姦、家暴和騷擾的指控，但警方均錯失揭發其真面目的機會。外界亦質疑，警員每10年做一次背景審查，為何卡里克的罪行從未被發現。據悉，在2001年卡里克通過審查加入警隊前，曾被一名前伴侶指控兩項罪行，並於2002年遭一名前女友舉報遭他攻擊和騷擾，當時他仍在試用期。即使接到5宗涉卡里克的公眾舉報，他於2009年仍獲准轉調到國會及外交保護司令部，並於2017年再次通過背景審查。