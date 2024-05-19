英麥當勞因一原因取消開心樂園餐 網民建議本港一食店乘機進軍當地

英國麥當勞近日一個舉措引起網民關注，其決定把在歷史悠久開心樂園餐(Happy Meals)「取消」，原因有人贊成，有人反對。贊成者大讚麥當勞的行動有意義，反對者則認為多此一舉。亦有本港網民建議，本港某間食店大可趁機進軍英國。
英國麥當勞「取消」開心樂園餐的原因，其實是與當地慈善組織BBC Children in Need合作、響應精神健康關注周(Mental Awareness Health Week)，而推出歷時一周的限定式活動，換句話說，本來的開心樂園餐只在5月13至19日「取消」一周。
在這一周內，「開心樂園餐」中的「開心」(happy)一詞會被拿掉，改名為「The Meal」。限定設計的餐盒亦刪除了笑臉，改為留白，讓兒童可以選擇自己不同的情緒貼上去。活動目的是要鼓勵小朋友表達內心感受、不一定永遠強顏歡笑才算「正常」。英媒指，有研究顯示74%受訪英國家長認為要致力防止子女傷心難過、三分二家長認為鼓勵子女開心最為符合子女利益，但這正正可能對子女構成「一定要開心」的壓力，不利精神健康。
麥當勞的競爭對手Burger King亦曾於2019年推出特別套餐，並強調「沒有人會一直開心」(no one is happy all the time)。
開心樂園餐「取消」｜正方網民︰有意義 反方網民︰ 想開心都有罪？
本港網民對英國麥當勞暫時「取消」開心樂園餐相當關注，不少人覺得活動甚有意義，連登上有網民說「當小朋友長大後，會明白人生不如意事總係較多，根本無法總係笑面迎人」，認為「學懂如何面對自己嘅真實情緒更重要，it's ok to be not ok」，獲得逾1,300個讚好。但亦有人認為英國麥當勞太過政治正確，「唔開心諗全食個開心餐轉下心情，你又叫我要接受自己唔開心」、「我買得你個餐我就係要見到個盒笑同開心」、「食開心樂園餐就係想開心，唔通想開心都有罪咩」。
開心樂園餐「取消」｜網民建議「傷心酸辣粉」進軍英國
Facebook上則有網民笑言，既然英國人咁怕開心，建議本港的「傷心酸辣粉」進軍英國，認為一定有市場。英國則有網民慨嘆，「我太慶幸自己活在不知道甚麼是精神健康的時代，父母為我擋掉了現實世界中的一切憂慮」；另有英國網民挖苦「The Meal」不如改名為「情緒期望管理餐」(managed emotional expectation meal)，會更加「正確」。