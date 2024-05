英麥當勞因一原因取消開心樂園餐 網民建議本港一食店乘機進軍當地

麥當勞的競爭對手Burger King亦曾於2019年推出特別套餐,並強調「沒有人會一直開心」(no one is happy all the time)。

開心樂園餐「取消」|正方網民︰有意義 反方網民︰ 想開心都有罪?

本港網民對英國麥當勞暫時「取消」開心樂園餐相當關注,不少人覺得活動甚有意義,連登上有網民說「當小朋友長大後,會明白人生不如意事總係較多,根本無法總係笑面迎人」,認為「學懂如何面對自己嘅真實情緒更重要,it's ok to be not ok」,獲得逾1,300個讚好。但亦有人認為英國麥當勞太過政治正確,「唔開心諗全食個開心餐轉下心情,你又叫我要接受自己唔開心」、「我買得你個餐我就係要見到個盒笑同開心」、「食開心樂園餐就係想開心,唔通想開心都有罪咩」。