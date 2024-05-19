英麥當勞因一原因取消開心樂園餐 網民建議本港一食店乘機進軍當地

開心樂園餐在英國改為限定推出的「The Meal」，盒上的笑臉及「開心」字眼都不見了。(互聯網)

英國麥當勞近日一個舉措引起網民關注，其決定把在歷史悠久開心樂園餐(Happy Meals)「取消」，原因有人贊成，有人反對。贊成者大讚麥當勞的行動有意義，反對者則認為多此一舉。亦有本港網民建議，本港某間食店大可趁機進軍英國。

英國麥當勞「取消」開心樂園餐的原因，其實是與當地慈善組織BBC Children in Need合作、響應精神健康關注周(Mental Awareness Health Week)，而推出歷時一周的限定式活動，換句話說，本來的開心樂園餐只在5月13至19日「取消」一周。

在這一周內，「開心樂園餐」中的「開心」(happy)一詞會被拿掉，改名為「The Meal」。限定設計的餐盒亦刪除了笑臉，改為留白，讓兒童可以選擇自己不同的情緒貼上去。活動目的是要鼓勵小朋友表達內心感受、不一定永遠強顏歡笑才算「正常」。英媒指，有研究顯示74%受訪英國家長認為要致力防止子女傷心難過、三分二家長認為鼓勵子女開心最為符合子女利益，但這正正可能對子女構成「一定要開心」的壓力，不利精神健康。