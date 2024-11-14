英《衛報》退出社交平台X 不滿充斥種族與極右陰謀論 社論：美國大選證明這一切

原名為Twitter的社交平台「X」自超級富豪馬斯克接手經營後，多次因藍剔審查制及仇恨言論散播等監管問題引發爭議。英國主流媒體《衛報》(The Guardian)周三突然宣布，不再使用X帳號，原因是這平台存在「令人不安的內容」，包括種族主義和極右陰謀論，而美國大選正好證明這一點。馬斯克隨即發文表達不在乎，稱「沒關係」，還斥《衛報》是「賣力且卑劣的宣傳機器」(laboriously vile propaganda machine)。

衛報：X是有毒的媒體平台

左傾的《衛報》在X擁有1,080萬追隨者，是第一家退出的英國主流媒體。社論表示，「我們認為，出現在X上的好處現在已被負面因素抵銷，資源可以更好地運用在其他地方來推廣我們的新聞事業」，「由於這個平台經常宣傳或出現令人不安的內容，包括極右翼陰謀論和種族主義，我們考慮(退出)這事情已有一段時間」，這次美國總統大選證明了報社長期以來的觀點，就是「X是有毒的媒體平台，馬斯克可利用其影響力來塑造政治話題」。