英《衛報》退出社交平台X 不滿充斥種族與極右陰謀論 社論：美國大選證明這一切

原名為Twitter的社交平台「X」自超級富豪馬斯克接手經營後，多次因藍剔審查制及仇恨言論散播等監管問題引發爭議。英國主流媒體《衛報》(The Guardian)周三突然宣布，不再使用X帳號，原因是這平台存在「令人不安的內容」，包括種族主義和極右陰謀論，而美國大選正好證明這一點。馬斯克隨即發文表達不在乎，稱「沒關係」，還斥《衛報》是「賣力且卑劣的宣傳機器」(laboriously vile propaganda machine)。
衛報：X是有毒的媒體平台
左傾的《衛報》在X擁有1,080萬追隨者，是第一家退出的英國主流媒體。社論表示，「我們認為，出現在X上的好處現在已被負面因素抵銷，資源可以更好地運用在其他地方來推廣我們的新聞事業」，「由於這個平台經常宣傳或出現令人不安的內容，包括極右翼陰謀論和種族主義，我們考慮(退出)這事情已有一段時間」，這次美國總統大選證明了報社長期以來的觀點，就是「X是有毒的媒體平台，馬斯克可利用其影響力來塑造政治話題」。
X為特朗普助攻
但《衛報》強調，X用戶仍可分享他們的文章，基於即時新聞的特性，他們偶爾仍會在報道嵌入來自X的內容，記者也會在X上收集資訊。美國CNN前主播勒蒙(Don Lemon)同日也宣布退出X。
大選中，馬斯克出錢出力為特朗普助選，也時常在X發文挺特，又轉發其競選團隊的X內容。分析指，在馬斯克沒監管下，X為特朗普助攻，散播非法移民吃貓狗、令罪案增加以及選舉舞弊等陰謀論。
廣告商等紛紛退出X
美國非牟利媒體「全國公共廣播電台」(NPR)及「公共廣播電視公司」(PBS)去年退出X，今年柏林影展、北威爾斯警隊和英國皇家國立骨科醫院以及廣告商等也紛紛退出。