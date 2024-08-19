英10歲醒目女海邊散步 機警發現2億年前草食恐龍腳印 直呼：太cool了

英國一名10歲女童放暑假在海邊遊玩時，意外發現5個巨大腳印，認為屬史前動物的印腳，母親嚇了一跳，立即拍照並聯絡古生物學家。經專家初步鑑定，相信是逾2億年前巨大草食恐龍的腳印。
恐龍迷沿海岸線「尋寶」
英國《每日郵報》報道，女童泰根(Tegan)放暑假，與母親克萊爾(Claire)在南威爾斯珀納斯(Penarth)附近海邊散步時，在岩石上發現5個巨大腳印。她說，「我們發現有些大孔洞，看來像恐龍腳印，媽媽拍照，把照片傳去博物館，原來是長頸恐龍的腳印」，「這太cool了，很興奮，我們只是隨便看看，以為不會找到東西」。恐龍發燒友喜歡沿這裡的海岸線「尋寶」，2021年4歲女童Lily Wilder就在附近發現保存完好的恐龍腳印。
是哪種恐龍的腳印？
威爾斯國家博物館古生物學家豪厄爾斯(Cindy Howells)到來檢查後表示，「幾乎可以肯定是真的恐龍腳印」。她說，共有5個腳印，左、右，再左、右的踏下來，每個相距均為半公尺至四分三公尺。且腳印很大，相信是屬於蜥腳形亞目(Sauropodomorpha)的卡米洛特龍(Camelotia)，是一種巨大的草食恐龍。
估計恐龍高３公尺長達５公尺
據豪厄爾斯介紹，卡米洛特龍身高達3公尺，身長4至5公尺，長頸、長尾，靠兩腳支撐身體走動，但找食物時便可能四腳爬行。
媽媽克萊爾說，很難想像她與女兒當天散步的就是跟數億年前史前恐龍活動的同一處海灘，有些人窮一生精力追尋恐龍足跡，但女兒小小年紀就有發現，確是很了不起。