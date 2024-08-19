英10歲醒目女海邊散步 機警發現2億年前草食恐龍腳印 直呼：太cool了

10歲的泰根與媽媽在南威爾斯的海邊發現相信是2億年前的恐龍腳印。(互聯網)

英國一名10歲女童放暑假在海邊遊玩時，意外發現5個巨大腳印，認為屬史前動物的印腳，母親嚇了一跳，立即拍照並聯絡古生物學家。經專家初步鑑定，相信是逾2億年前巨大草食恐龍的腳印。

恐龍迷沿海岸線「尋寶」

英國《每日郵報》報道，女童泰根(Tegan)放暑假，與母親克萊爾(Claire)在南威爾斯珀納斯(Penarth)附近海邊散步時，在岩石上發現5個巨大腳印。她說，「我們發現有些大孔洞，看來像恐龍腳印，媽媽拍照，把照片傳去博物館，原來是長頸恐龍的腳印」，「這太cool了，很興奮，我們只是隨便看看，以為不會找到東西」。恐龍發燒友喜歡沿這裡的海岸線「尋寶」，2021年4歲女童Lily Wilder就在附近發現保存完好的恐龍腳印。