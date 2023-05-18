英11歲童「持刀」遭警包圍射電槍 母控訴︰因走失才報警 他有發育遲緩 拿的只是牛油刀

英國蘇格蘭一名11歲男童日前在一個度假公園內「亮刀」，結果在警員包圍、無路可退的情況下，被警員朝胸口發射5萬伏特電槍，受傷倒地送院，成為蘇格蘭歷來被射電槍的最年輕人士。事件在當地引發爭議，有人認為警員使用過量武力，對於有人認為男童危及公眾安全，男童母親受訪透露，兒子有發展遲緩問題，當日因吃不到Burger King漢堡包而發脾氣走失，她情急下報警希望警方協助尋回，沒料兒子最終被射電槍。她並稱，當日兒子拿著的只是一把牛油刀。 事發在今年3月22日，警員接報前往蘇格蘭艾爾附近的Craig Tara度假公園，現場片段顯示，「持刀」男童被警員包圍，警員多次要求他放下刀，但男童未有理會，並一直咒罵警員。他之後被警員迫至牆角後，胸部被射電槍倒地，痛極尖叫。

電槍｜男童因吃不到Burger King發脾氣 英媒周四引述男童母親稱，當日報警的人正是她，原因並非覺得兒子會危害他人，而是因他在陌生地方走失。她指兒子患有整體發展遲緩(Global Developmental Delay, GDD)，即在多個發展領域表現未能到達改年齡應有的能力，而當晚「他發脾氣是因為表兄弟有Burger King吃，他卻因為店方已關門而沒得吃，之後他便跑掉」，「我報警因為他身處一個自己不認得路的地方，我又找不到他，而我亦恐慌，他也不懂得要求別人幫忙帶他回來」。