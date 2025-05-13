英11歲貓咪受困地板下3周 疑靠飲啤酒吃老鼠昆蟲保命

貓咪求生記……英國一隻11歲寵物貓4月時突然失蹤，家人遍尋不獲，沮喪憂傷之際，未料鄰居在3星期後卻突然通知，他們家裡的地板傳出喵喵聲，打開就發現失蹤貓咪藏身地板下，附近有一罐只剩下一半的啤酒……

英國《每日郵報》報道，83歲的史密斯(Ben Smith)與女兒凱莉住在肯特郡迪爾，貓咪莉婭(Leia)在4月11日失蹤後家人都很難過，不但到處張貼海報尋貓，還花費1,000英鎊(約10,296港元)聘用寵物偵探幫手找貓，但等了多時都沒有消息，直到3星期後鄰居突然聽到家裡傳來貓叫聲……