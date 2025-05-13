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國際
2025-05-13 19:31:14

英11歲貓咪受困地板下3周 疑靠飲啤酒吃老鼠昆蟲保命

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史密斯和凱莉喜與失蹤3周的莉婭團聚。(互聯網)

史密斯和凱莉喜與失蹤3周的莉婭團聚。(互聯網)

貓咪求生記……英國一隻11歲寵物貓4月時突然失蹤，家人遍尋不獲，沮喪憂傷之際，未料鄰居在3星期後卻突然通知，他們家裡的地板傳出喵喵聲，打開就發現失蹤貓咪藏身地板下，附近有一罐只剩下一半的啤酒……

英國《每日郵報》報道，83歲的史密斯(Ben Smith)與女兒凱莉住在肯特郡迪爾，貓咪莉婭(Leia)411日失蹤後家人都很難過，不但到處張貼海報尋貓，還花費1,000英鎊(10,296港元)聘用寵物偵探幫手找貓，但等了多時都沒有消息，直到3星期後鄰居突然聽到家裡傳來貓叫聲……

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鄰居擔心有貓咪受困，便在地板鑽穿一個洞，結果在裡面發現看來虛弱的莉婭，旁邊有一罐只剩下一半的法國啤酒。數一數，莉婭受困地板下長達23天，懷疑因鄰居家裡裝修，其叫聲被嘈雜聲和收音機聲掩蓋，直至裝修工程完結後，鄰居才聽到，並將牠救出。

史密斯父女四處張貼海報尋貓。(互聯網) 莉婭受困鄰居家裡地板下23日，奇蹟獲救。(互聯網) 83歲的史密斯喪妻後，幸得愛貓陪伴，給他心靈慰藉。(互聯網) 史密斯的女兒凱莉。(互聯網)

對於愛貓奇蹟存活，凱莉表示，「我們發現一罐已喝了一半的啤酒，不知道莉婭有沒有喝過幾口。牠也可能是靠吃老鼠或昆蟲等小動物保命，也可能喝水管表面凝結的水珠。我們永遠都無法知道牠能活下來的真正原因」。

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莉婭被發現時，體重輕了三分一，獸醫檢查，確認牠僅有些脫水，整體狀況還算不錯。史密斯表示，「莉婭能回來，我太開心了，自從妻子去世後，莉婭就一直陪著我，牠突然失蹤，太糟糕了」。
 

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