英16歲跨性別網紅遭亂刀刺斃 掀全國燭光悼念 生前遭同學欺凌被拉落樓梯

英國一名16歲跨性別網紅上周末遭人亂刀刺斃，警方事後拘捕同為15歲的一男一女，於周三落案控告兩人謀殺，案件引發公眾關注。
賈伊(Brianna Ghey)本月11日在英格蘭西北部沃林頓(Warrington)一處公園裡遭人用利刀狂刺，當日下午，有民眾在一條小徑上發現倒地的賈伊，身上有多處刀傷，送院搶救後不治。
柴郡(Cheshire)警方翌日在鄰近的利鎮(Leigh)拘捕同為15歲的一男一女，經調查後，本周三落案控告兩人謀殺，兩人將於周四出庭應訊。警方指，正在調查案件是否涉及反跨性別者仇恨，警方相信兩名施襲者以賈伊為目標，並非隨機襲擊。
親友：賈伊在學校飽受欺凌
英國《獨立報》報道，賈伊遇害之前幾天，曾表示已被學校開除。友人聲稱，賈伊生前忍受同學們的殘酷對待，一名友人對《太陽報》爆料指，「她在學校被欺凌多年」。《每日郵報》報道，賈伊在學校裡長期受到一群童黨欺凌，其父親曾向校方投訴，而賈伊生前曾向友人吐苦水，指自己深受這些欺凌傷害。
報道指，賈伊被校內童黨襲擊，曾被人抓著背囊拉下樓梯，也遭投擲水樽。賈伊一名同班同學的家長受訪稱，相信賈伊被欺凌，全因為她是跨性別人士。
全國多處發起悼念活動
賈伊在TikTok擁有3.1萬粉絲，她遇害後，全國多處都有民眾發起燭光悼念活動，案發城鎮沃林頓、倫敦、布萊頓、曼徹斯特、利物浦、布里斯托爾等地都有民眾舉行集會，為賈伊守夜祈禱。格拉斯戈、貝爾法斯特等地亦將舉行燭光悼念活動。連日來，不少同校學生放置鮮花悼念賈伊。
家屬在社交網發文悼念，說她是個「備受疼愛的女兒、孫女和妹妹……布里安娜(賈伊)美麗、睿智又風趣。布里安娜堅強，且無所畏懼，獨一無二。」
各地城市的跨性別組織紛紛發起抗議活動，數十人周三在倫敦英國教育部前聚集，要求關注跨性別者和LGBT者權益。社交網上流傳的影片可見，民眾高呼「跨性別者權益也是人權」，並高舉標語，寫著「保護跨性別青少年」和「為布里安娜伸張正義」等訴求。