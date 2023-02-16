英16歲跨性別網紅遭亂刀刺斃 掀全國燭光悼念 生前遭同學欺凌被拉落樓梯

英國一名16歲跨性別網紅上周末遭人亂刀刺斃，警方事後拘捕同為15歲的一男一女，於周三落案控告兩人謀殺，案件引發公眾關注。

賈伊(Brianna Ghey)本月11日在英格蘭西北部沃林頓(Warrington)一處公園裡遭人用利刀狂刺，當日下午，有民眾在一條小徑上發現倒地的賈伊，身上有多處刀傷，送院搶救後不治。

柴郡(Cheshire)警方翌日在鄰近的利鎮(Leigh)拘捕同為15歲的一男一女，經調查後，本周三落案控告兩人謀殺，兩人將於周四出庭應訊。警方指，正在調查案件是否涉及反跨性別者仇恨，警方相信兩名施襲者以賈伊為目標，並非隨機襲擊。

親友：賈伊在學校飽受欺凌

英國《獨立報》報道，賈伊遇害之前幾天，曾表示已被學校開除。友人聲稱，賈伊生前忍受同學們的殘酷對待，一名友人對《太陽報》爆料指，「她在學校被欺凌多年」。《每日郵報》報道，賈伊在學校裡長期受到一群童黨欺凌，其父親曾向校方投訴，而賈伊生前曾向友人吐苦水，指自己深受這些欺凌傷害。

報道指，賈伊被校內童黨襲擊，曾被人抓著背囊拉下樓梯，也遭投擲水樽。賈伊一名同班同學的家長受訪稱，相信賈伊被欺凌，全因為她是跨性別人士。