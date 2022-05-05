英2歲童感染病毒 短短1個月即癱瘓兼斜視 出入醫院仍找不到病因

簡直是折磨……英國赫爾(Hull)一名2歲男童去年10月出現發燒等感冒症狀，之後一個月情況急速惡化，身體不停顫動，雙腳癱瘓、無法走路，但出入醫院5次，經多項檢查都找不到病因，卻驗出有新冠病毒及另一種病毒的抗體。男童病發至今6個月仍癱軟在床，母親感嘆兒子原本活潑好動，現在「判若兩人」，令她十分心痛，深信是新冠病毒作怪。
母親卡扎爾(Kawzr Ibrahim)對英國《每日郵報》講述兒子米爾科(Mirko)的病發經過。她說，去年10月還是1歲多的米爾科某天生病，出現感冒症狀，因防疫限制只能視像看診，醫生處方抗生素，但數日後他開始顫動，留醫一晚後便出院，院方安排神經科醫生跟進。一星期後，米爾科身體顫動愈來愈嚴重，且發高燒，再次入院，觀察數小時後，院方安排出院。
母親不滿院方處理
卡扎爾稱，當時只感到憤怒，明明兒子身體出問題，不正常地顫動，院方「卻無人處理」。3日後，她再將兒子送院，對院方說她要知道兒子出了甚麽問題，否則不會離開，但院方只說她的兒子不算嚴重，基於防疫規定，她要離開，又沒說明米爾科在醫院有否接受病毒檢測。
多項檢查均顯示「正常」
其後，米爾科開始無法走路，又留醫4日，接受MRI和驗血等檢查後，仍找不到病因。眼見兒子急速惡化、受病魔折磨，卡扎爾很心痛，「孩子在短短數周就變成癱瘓，但又束手無策，我們只是不停被(院方)要求返家」。
數日後，米爾科因不受控地顫動，且哭個不停，又再入院，為診斷中樞神經系統疾病而做的腰椎穿刺檢查，結果卻正常，之後再接受連串檢查，結果亦是正常。醫生說，米爾科可能患上感染後小腦失調症(post infectious cerebellar ataxia)，可能導致患者走路、保持平衡、說話、吞嚥或視力出現困難。卡扎爾說，赫爾的醫生告訴她不能保證可以有效治療米爾科，他們也正在了解他的病況。
至去年11月，即病發後約1個月，米爾科開始出現斜視、視力衰退。今年1月，卡扎爾決定帶兒子到德國一間兒童神經科診所就醫，化驗結果顯示，米爾科體內有新冠病毒抗體，也曾感染Epstein-Barr病毒，但醫生未能確定是哪一種病毒導致其神經系統症狀。至上月，即病發後6個月，米爾科仍走不到路，需定期接受物理治療。