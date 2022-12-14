英3童墮冰湖亡悲劇 10歲仔為救人犧牲 13歲女曾試圖相助 哀嘆「我盡力了，但我救不到」

10歲男童Jack Johnson跟另外3名墮湖男童，素不相識，最終因挺身救人而死。(互聯網)

10歲男童Jack Johnson跟另外3名墮湖男童，素不相識，最終因挺身救人而死。(互聯網)

英國近日氣溫驟降，多處陷入一片冰天雪地，部分地區交通大受影響。當地周日有4名兒童在結冰湖面玩耍時，冰面突然裂開，4童墮進刺骨冰水內，其中3人死亡，1人仍然命危，其中一名10歲男童，是為拯救素不相識的3童而死。一名13歲女童憶述事發情況，年紀輕輕的她當時盡最大努力想救人方法，曾3度拿樹枝想給墮湖小孩抓住，哀稱已盡力救人，奈何事與願違。據報當時有墮湖小孩的成年親友，奮不顧身跳湖救人不果，被警員及時拉起。 3名不幸死亡的男童分別為8、10及11歲，留院的則為6歲。其中10歲男童Jack Johnson是為救另外3人而犧性。Johnson的姨母在Facebook感謝各界救人，指Johnson的死，令家人帶來無法想像的傷痛。姨母形容事件是「噩夢」，家人「難以從無法想像的傷痛中醒來」，「我姪兒看到一名男童墮湖，就跑去試圖救人，我們知道他因為想救3名素不相識的小童而死，都心碎了……他真的很了不起」。

13歲女童Oliwia Szewc發現4童墮湖後，多次嘗試用樹枝救人，惜徒勞無功。(互聯網)

墮冰湖｜13歲女拿樹枝救人 我盡力了 Johnson為救人墮湖後，13歲女童Oliwia Szewc正在冰湖附近公園跟朋友聚會，突聞有人跌入冰湖中。她與朋友立即前往查看，「我盡力想不同方法，至少能幫輕他們，又或做點事讓他們浮在水面，不至遇溺」，「我在想，可否把他們拉上岸呢？然後我看到有棵樹，心想，就是它了」。 Szewc續稱，「我拿了樹枝，但它太短了」，她先後試了３次，「我嘗試去找其他其樹枝，並遞給他們，但全都太短」。之後的一幕令她明白應等救援人員前來︰她看到一名墮湖小童的成年男親友跳湖救人，「他跳進冰冷湖中，割傷了雙腿，他甚麼也做不了，並危及自己的生命。他沒游多遠，因為被警員拉回岸上」。