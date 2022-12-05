英7童染甲型鏈球菌亡 4歲女靠呼吸機維生慘照曝光 一種常用抗生素短缺堪憂

英國近幾個星期有7名學童因感染甲型鏈球菌(Strep A)死亡，當地傳媒持續跟進。目前病危的一名4歲女童據報已留醫一個星期，須靠呼吸機維生，其父悲訴家人「不能相信這種事會發生」，指女兒承受著「難以想像的痛苦」，「她是如此漂亮，如此寶貴，是我們特別的小女孩。我們只想一家人完整」。
4歲女童伯恩斯(Camila Rose Burns)目前在利物浦Alder Hey兒童醫院與死神搏鬥，父親Dean自上周日起沒有離開過女兒半步。據報伯恩斯曾有胸痛及持續嘔吐情況，目前須使用呼吸機，父親心痛的稱，甲型鏈球菌摧毀了女兒的身體。據稱今年至今英國每10萬名1至4歲兒童中，有2.3宗感染甲型鏈球菌病例，較疫情前平均每季每10萬童有0.5宗大增。
甲型鏈球菌｜英媒指常用抗生素「阿莫西林」當地短缺
甲型鏈球菌一般會引致呼吸道不適、喉痛及扁桃腺炎等，甚至引發猩紅熱(scarlet fever)及更嚴重併發症。甲型鏈球菌一般可用抗生素治療，令人擔心的是，英國《每日郵報》稱，用於治療甲型鏈球菌的抗生素阿莫西林(Amoxicillin)在當地短缺，原因是供應鏈問題、成本上漲及原材料短缺等。據報當地超市及藥房已有缺貨情況，38歲母親Jen Pharo向英國《太陽報》稱，她打算在所住地區的超市Tesco，為小女兒購買阿莫西林，但「店員說他們也訂不到貨，因為供應商亦無貨」，「我後來去小藥房買到，但已是最後一件了。我們連這種基本藥物也缺貨，實在令人擔憂」。
甲型鏈球菌｜猩紅熱病徵 舌頭變「士多啤梨」
甲型鏈球菌如何傳染？有何病徵？如何治療？甲型鏈球菌一般於冬季比較活躍，可存在於鼻、喉嚨及皮膚，可透過咳嗽及打噴嚏等飛沫，以及未清洗的雙手傳入傷口傳播。報道引述英國傳染病專家指，感染甲型鏈球菌的大部人只會有呼吸道不適，重一點則會喉痛，再重的話可致猩紅熱(Scarlet fever)及其他更嚴重病症。
根據本港衛生防護中心資料，感染甲型鏈球菌可致猩紅熱，病發初期通常會發燒及喉嚨痛，偶爾會頭痛、嘔吐及腹痛，患者舌頭或會出現草莓般(呈紅色和凹凸)外觀，一般在發病首天或翌日，身軀和頸部會出現砂紙般粗糙的紅疹，其後紅疹會蔓延至四肢，通常在腋窩、肘部和腹股溝處尤其明顯。紅疹多在一星期內消退，繼而指尖、腳趾和腹股溝的皮膚會脫皮。
甲型鏈球菌｜抗生素可治療 保持清潔可預防
猩紅熱大部分患者服食抗生素後可痊愈，但亦有機會引致併發症如中耳炎、咽喉膿腫、肺炎、腦膜炎、骨或關節毛病，亦可對腎臟、肝臟和心臟造成損害，和引致較罕見的中毒性休克綜合症。
中心指，現時並沒有疫苗可以預防猩紅熱，市民應保持良好的個人衛生，包括經常保持雙手及環境清潔、保持室內空氣流通、避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方，而高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。有專家指，猩紅熱好發於是5至15歲孩童。