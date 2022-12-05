英7童染甲型鏈球菌亡 4歲女靠呼吸機維生慘照曝光 一種常用抗生素短缺堪憂

英國近幾個星期有7名學童因感染甲型鏈球菌(Strep A)死亡，當地傳媒持續跟進。目前病危的一名4歲女童據報已留醫一個星期，須靠呼吸機維生，其父悲訴家人「不能相信這種事會發生」，指女兒承受著「難以想像的痛苦」，「她是如此漂亮，如此寶貴，是我們特別的小女孩。我們只想一家人完整」。 4歲女童伯恩斯(Camila Rose Burns)目前在利物浦Alder Hey兒童醫院與死神搏鬥，父親Dean自上周日起沒有離開過女兒半步。據報伯恩斯曾有胸痛及持續嘔吐情況，目前須使用呼吸機，父親心痛的稱，甲型鏈球菌摧毀了女兒的身體。據稱今年至今英國每10萬名1至4歲兒童中，有2.3宗感染甲型鏈球菌病例，較疫情前平均每季每10萬童有0.5宗大增。

甲型鏈球菌｜英媒指常用抗生素「阿莫西林」當地短缺 甲型鏈球菌一般會引致呼吸道不適、喉痛及扁桃腺炎等，甚至引發猩紅熱(scarlet fever)及更嚴重併發症。甲型鏈球菌一般可用抗生素治療，令人擔心的是，英國《每日郵報》稱，用於治療甲型鏈球菌的抗生素阿莫西林(Amoxicillin)在當地短缺，原因是供應鏈問題、成本上漲及原材料短缺等。據報當地超市及藥房已有缺貨情況，38歲母親Jen Pharo向英國《太陽報》稱，她打算在所住地區的超市Tesco，為小女兒購買阿莫西林，但「店員說他們也訂不到貨，因為供應商亦無貨」，「我後來去小藥房買到，但已是最後一件了。我們連這種基本藥物也缺貨，實在令人擔憂」。

住在海威科姆(High Wycombe)4歲學童阿里(Muhammad Ibrahim Ali)是其中一名不幸命亡學童。(互聯網)