英8歲女Selena Lau遭車衝入校園撞死 生前鋼琴表演曝光 母受訪崩潰痛哭(有片)

Selena Lau原就讀於倫敦的The Study Preparatory School，誰也沒想過學期的最後一天，本來開開心心的一場校內野餐，會成為她的死忌。當日一名46歲女子駕著一輛Land Rover，撞開學校閘門衝入校園。據報當時Selena Lau剛在學校音樂會上表演完鋼琴演奏，跟同學及家長們準備野餐，卻遇上無妄之災。

英國倫敦溫布頓區去年發生一宗罕見車禍，8歲亞裔女童Selena Lau在學校內參加野餐活動時，與另一名同齡女同學，被一輛闖開學校閘門、衝入校園的四軀車撞死，事件被造成十多名學生及家長受傷。7個月過去，Selena Lau父母接受訪問時，心情仍未平復，其中母親傷痛得在鏡頭前痛哭，而Selena Lau出事前剛完成其鋼琴表演，如今已變成心酸的回憶。

英國社會｜母親悲痛如末日︰我希望躺在那裡的是我

母親Jessie回憶看到女兒的屍體時，哭了起來，「我第一次看到她躺在接待區附近的床上，她獨自一人，嘴裡插著管子，臉上有血跡和瘀傷。這一幕每天每夜都在我腦海中浮現，我希望躺在那裡的是我，而不是她，我希望我能和她交換位置，我願意付出我擁有的一切，把她帶回來」，「這是我的世界末日」。

Jessie也無法忘記當日學校打來的電話，「她(校方人員)說，『快點過來，學校發生了非常嚴重的事。我以為可能是斷了手臂之類，沒想過其他狀況。她的聲音顫抖，說『你必須馬上過來』。」

英國社會｜父自責當日未到場看表演「否則結局可能不一樣」

父親Franky當日正在家工作，他隨即趕往學校，「那時交通非常擠塞，學校被圍封了。警察都在那裡……他們把我帶進禮堂。我看到了我媽和一位朋友，還有其他家長，他們走向我，告訴我Selena走了。」他及妻子如今只想知道真相及獲得公義，同時亦自責當日沒有親身觀看女兒的表演，「那天我們有甚麼可以做，來令結局改變？」自責如果當日有去看表演，「她可能會跟我聊天一會兒，一切可能都會不一樣」。當地警方表示，46歲女司機已因涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，目前獲准保釋候查。