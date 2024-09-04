茂木敏充宣布參選自民黨黨魁　生涯首度問鼎大位

日本自民黨幹事長茂木敏充4日召開記者會，宣布將參加自民黨黨魁選舉。這是茂木敏充首次參選黨魁。

經濟政策

茂木敏充在記者會上表示，「我已經決定競選黨魁，我們設定了目標，組織好團隊，並拿出成果。這就是新政府的態度，我們將以有執行力且安定的政治，應對國內外的各種問題。」

關於經濟政策，他表示，將透過經濟成長帶來的預期增加稅收來確保新的財政資源，從而推行「零增稅」政策，並補充說，「如果三年內沒有取得成果，政府和首相將負起全責。」

而對於外界最關切的政治獻金問題，茂木敏充表示，「我們決心創建一個全新的自民黨，並將進行政治改革和政黨改革。」