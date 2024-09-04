茂木敏充宣布參選自民黨黨魁　生涯首度問鼎大位

日本自民黨幹事長茂木敏充4日召開記者會，宣布將參加自民黨黨魁選舉。這是茂木敏充首次參選黨魁。
經濟政策
茂木敏充在記者會上表示，「我已經決定競選黨魁，我們設定了目標，組織好團隊，並拿出成果。這就是新政府的態度，我們將以有執行力且安定的政治，應對國內外的各種問題。」
關於經濟政策，他表示，將透過經濟成長帶來的預期增加稅收來確保新的財政資源，從而推行「零增稅」政策，並補充說，「如果三年內沒有取得成果，政府和首相將負起全責。」
而對於外界最關切的政治獻金問題，茂木敏充表示，「我們決心創建一個全新的自民黨，並將進行政治改革和政黨改革。」
茂木敏充
茂木敏充現年68歲，曾10次當選眾議院栃木第5區議員。他於1993年首次當選眾議院議員，2003年，他首次進入小泉內閣，連任三屆後擔任沖繩北部地區國務大臣兼科學技術大臣。在安倍內閣時，茂木敏充歷任經濟產業部長、經濟振興部長、外相，也兼任黨政務研究會長、競選委員會委員長等職。
強硬談判者
據說他的記憶力好到連霞關（日本的行政中樞所在地）的官僚都會驚嘆不已，有傳聞說他當年考東大時居然遲到，但在時間急迫的情形下還是順利考上。
茂木敏充在擔任經濟振興部長官期間，曾與特朗普政府談判日美貿易協定，還被特朗普稱為「強硬的談判者」。這是他首次出馬競選自民黨黨魁，然而本次有意角逐自民黨黨魁者起碼有8人以上，包括石破茂、小泉進次郎、小林鷹之等，茂木敏充的首戰是否能夠順利登大位，恐怕還有待觀察。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章