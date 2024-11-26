荒唐父不忍兒子失戀　找2性工作者助破處

英國傳出一名13歲男童被父親強逼與性工作者性交，男童母親在得知真相後，氣得報警揭發丈夫荒謬行為。父親被捕後堅稱自己是為了安慰失戀的兒子才出此下策，還堅稱自己是個「好父親」。

綜合報道，事發於英國東南部郊區的布羅姆利，一名父親得知13歲兒子失戀後，竟將兒子帶到當地一間旅館，請來2名性工作者去「幫助」兒子破處，期間還拿出可卡因想給兒子嘗試，即使兒子斷然拒絕，強調自己僅13歲，但反被父親喝罵「別像個弱雞！」並著力遊說兒子體驗成為「大人」。這名父親更對2名性工作者訛稱兒子已經18歲，最終兒子被1名26歲性工作者帶進另一房間發生性行為，完事後這名父親支付2名性工作者每人150英鎊(約1,450港元)。