荒失失奇兵真實版！馬戲團獅子出走 漫步羅馬附近街頭 4萬居民城鎮封城(有片)

意大利羅馬附郊一城鎮有獅子走失，猶如動畫電影《荒失失奇兵》真實版，不同的是「觀眾」不像看電影般笑得關懷，而是膽顫心驚。
事發在羅馬附近人口約4萬的城鎮Ladispoli。有民眾拍下獅子在寧靜街道漫步的片段，一邊驚咪「Mamma mia！」據報現場馬路上有不少人，突然看到有獅子出沒，嚇得立即反鎖自己在車上。
獅子漫步過程︰
荒失失奇兵真實版｜走失獅子中首支麻醉藥 仍周圍走
當局呼籲鎮上所有居民留在家中，不要外出，市長Alessandro Grando表示︰「一隻獅子從馬戲團逃出，請打醒十二分精神並避免外出，直至另行通知」。
最終當局花了7小時才捉回獅子，當地傳媒指獅子下午3時中了首支麻醉藥後，仍然醒著周圍走，之後在晚上8時30分再被射第二支，才被擒獲。據報當地居民早已不滿區內有馬戲團進駐，市長聲言並非由他批准，而他亦沒權阻止，他並說冀今次事件能令喚起各方關注，令有關方面取締剝削動物的馬戲團。
荒失失奇兵劇照︰
Il #leone a spasso tra le case di #Ladispoli.— Michele Galvani (@MicheleGalvani) November 11, 2023
Incredibile quello che sta accadendo. pic.twitter.com/lW97h4sphQ