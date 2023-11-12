荒失失奇兵真實版！馬戲團獅子出走 漫步羅馬附近街頭 4萬居民城鎮封城(有片)

意大利羅馬附郊一城鎮有獅子走失，猶如動畫電影《荒失失奇兵》真實版，不同的是「觀眾」不像看電影般笑得關懷，而是膽顫心驚。

事發在羅馬附近人口約4萬的城鎮Ladispoli。有民眾拍下獅子在寧靜街道漫步的片段，一邊驚咪「Mamma mia！」據報現場馬路上有不少人，突然看到有獅子出沒，嚇得立即反鎖自己在車上。

獅子漫步過程︰