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國際
2023-11-12 17:41:13

荒失失奇兵真實版！馬戲團獅子出走 漫步羅馬附近街頭 4萬居民城鎮封城(有片)

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獅子在羅馬附近一小城漫步。(互聯網)

獅子在羅馬附近一小城漫步。(互聯網)

意大利羅馬附郊一城鎮有獅子走失，猶如動畫電影《荒失失奇兵》真實版，不同的是「觀眾」不像看電影般笑得關懷，而是膽顫心驚。

事發在羅馬附近人口約4萬的城鎮Ladispoli。有民眾拍下獅子在寧靜街道漫步的片段，一邊驚咪「Mamma mia！」據報現場馬路上有不少人，突然看到有獅子出沒，嚇得立即反鎖自己在車上。

獅子漫步過程︰

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荒失失奇兵真實版｜走失獅子中首支麻醉藥 仍周圍走

當局呼籲鎮上所有居民留在家中，不要外出，市長Alessandro Grando表示︰「一隻獅子從馬戲團逃出，請打醒十二分精神並避免外出，直至另行通知」。

最終當局花了7小時才捉回獅子，當地傳媒指獅子下午3時中了首支麻醉藥後，仍然醒著周圍走，之後在晚上8時30分再被射第二支，才被擒獲。據報當地居民早已不滿區內有馬戲團進駐，市長聲言並非由他批准，而他亦沒權阻止，他並說冀今次事件能令喚起各方關注，令有關方面取締剝削動物的馬戲團。

荒失失奇兵劇照︰

床蝨處理及天敵（am730製圖） 床蝨處理及天敵（am730製圖） 床蝨處理及天敵（am730製圖） 床蝨處理及天敵（am730製圖）
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