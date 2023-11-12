荷李活經紀人兒子涉嫌謀殺華裔妻子並分屍 岳父母下落不明恐兇多吉少

美國發生一宗駭人的謀殺分屍案。一名男子涉嫌殺害妻子和岳父母，事後將屍體肢解，放入幾個大袋，並僱用工人棄屍，工人發現後嚇得立刻報案。

據《紐約郵報》報道，35歲的哈斯克爾(Samuel Haskell IV)，是威廉莫里斯經理人公司前執行副總裁兼全球電視主管森姆哈斯克爾的兒子，森姆哈斯克爾曾經替佐治古尼(George Clooney)、桃莉芭頓(Dolly Rebecca Parton)和胡比高拔(Whoopi Goldberg)等藝人安排工作。

美國時間本月7日，哈斯克爾以500美元僱用了幾名工人，要求他們將車庫內的3個大垃圾袋搬走。當時其中一名工人發現，袋子裡有疑似人類殘肢，哈斯克爾解釋，那是慶祝萬聖節的道具。事後，工人們愈想愈覺得不妥，他們形容那3個大垃圾袋「又軟又濕」，於是決定放棄工作，把錢退還給哈斯克爾。之後他們立刻到警局報案，豈料當時警方卻沒有積極處理，直到晚上，才派員到哈斯克爾的住所調查，然而3個垃圾袋已不知所終。