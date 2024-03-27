荷美郵輪發生爆炸　2船員被困慘遭180度高溫活活蒸死

綜合報道，新阿姆斯特丹號原先預計16日從美國佛州羅德岱堡市出發，23日返回羅德岱堡市後再度啟航，預計26日抵達牙買加。詎料於22日上午，郵輪停靠在巴哈馬群島時，船上有機械突然爆炸，導致大量蒸氣外洩，工作人員便緊急關閉水門與通風設備，惟2名船員Joseph Terrado和Wawan Gusnawan卻意外被困在工程艙內，最終被高達華氏356度的蒸氣活活蒸死。

荷美郵輪(Holland America Line)一艘郵輪「新阿姆斯特丹號」(MS Nieuw Amsterdam)日前停靠在巴哈馬群島時，船上有機械突然爆炸噴出蒸汽，當時2名在船艙內工作的員工被高達華氏356度(約攝氏180度)的高溫蒸汽活活蒸死。

遊客：船長當場哭了 全船為死者默哀

巴哈馬海事局與荷蘭安全委員會正在調查此次事故的確切原因。事後一名遊客在受訪時表示，當時大家正在慶祝航行的最後一天，之後就聽到機長廣播這宗意外，後來船長還忍不住淚水，當場哭了出來，大家亦為2名死者默哀。

荷美郵輪公司對此表示，「新阿姆斯特丹號上的所有系統都經過了荷蘭政府獨立檢測員的審查，確認可以完全運行，並得到美國海岸警衛隊的確認」。該公司對這次事件感到痛心，並表示一直與兩名船員的家人保持聯繫，並在這個艱難的時刻提供他們和所有船員的支持。