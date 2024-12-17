荷航貨艙運100隻豬　機師乘客難抵臭味緊急迫降百慕達「呼吸新鮮空氣」(有片)

荷蘭皇家航空（KLM Royal Dutch Airlines）一架班機出於一個特別的原因而緊急轉降。原本由阿姆斯特丹飛往墨西哥城的荷航685航班，因為貨艙中的100隻豬惡臭，使得機上乘客和機組人員無法忍受而轉降在百慕達。
這件事件發生在12月13日。荷蘭皇家航空公司從阿姆斯特丹飛往墨西哥城的685航班緊急降落在百慕達，由於該架飛機的貨艙中載運了100頭豬，豬隻的「特殊氣味」濔漫到機艙甚至是駕駛艙，不得不緊急轉降以「呼吸新鮮空氣」。
100隻豬獲安置
飛行數據顯示，這架飛機在飛行約六小時後在大西洋上空意外改道。
當時飛機上有259名乘客和機組員，在抵達百慕達後，乘客被安排到酒店，而豬隻則被安置到政府獸醫的看管下。
乘客隔日下午離開百慕達
百慕達 LF 韋德國際機場的營運商Skyport 發言人表示，「我們團隊習慣於處理各種異常情況，今天也不例外。在荷航、達美航空和當地合作夥伴之間的出色合作，我們把兩隻腳和四隻腳的旅客都安全並得到了良好的照顧，即使這並不是他們計劃的聖誕假期。」
據悉原本計劃前往墨西哥的旅客都被安排搭乘新的航班，在第二天下午6點半之前全數離開百慕達。這場氣味攻擊共造成了長達24小時的延誤。
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