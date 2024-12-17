荷航貨艙運100隻豬　機師乘客難抵臭味緊急迫降百慕達「呼吸新鮮空氣」(有片)

荷蘭皇家航空（KLM Royal Dutch Airlines）一架班機出於一個特別的原因而緊急轉降。原本由阿姆斯特丹飛往墨西哥城的荷航685航班，因為貨艙中的100隻豬惡臭，使得機上乘客和機組人員無法忍受而轉降在百慕達。

這件事件發生在12月13日。荷蘭皇家航空公司從阿姆斯特丹飛往墨西哥城的685航班緊急降落在百慕達，由於該架飛機的貨艙中載運了100頭豬，豬隻的「特殊氣味」濔漫到機艙甚至是駕駛艙，不得不緊急轉降以「呼吸新鮮空氣」。