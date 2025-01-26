荷蘭博物館重大失竊 2500年前羅馬尼亞黃金頭盔被盜 警方：竊匪用炸藥犯案

荷蘭德倫特博物館(Drents Museum)周六(25日)公布，正在該館巡迴展出的多件羅馬尼亞文物於凌晨失竊，包括一頂有2,500年歷史的黃金頭盔。 路透社報道，被盜的蓋塔-達契亞(Geto-Dacian)文物，屬於羅馬尼亞首都布加勒斯特的國立歷史博物館，這批文物與羅馬尼亞其他博物館的藏品一起外借，以參加巡迴展覽。這次展覽總計展出673件文物，原定周日(26日)閉幕。 博物館館長：從未發生如此重大竊案 失竊展品包括約公元前450年的科托法尼斯蒂(Cotofanesti)黃金頭盔，以及3個公元前50年的達契亞皇室手鐲。

館長杜邦(Harry Tupan)發聲明表示：「對於德倫特博物館和布加勒斯特的羅馬尼亞國立歷史博物館來說，這是黑暗的一天。在本館170年的歷史裡，從未發生過如此重大的事件。」

邀請國際刑警參與調查 荷蘭警方研判，多名竊賊利用炸藥破壞博物館一道門後，潛入盜取文物，警方將邀請國際刑警參與調查。 羅馬尼亞總統約翰尼斯表示，荷蘭總理史庫夫向他保證，阿姆斯特丹當局正「採取一切必要措施追捕疑犯，並追回文物」。 黃金手鐲曾經被盜 據悉，達契亞手鐲曾於1990年代初在羅馬尼亞達契亞堡壘廢墟中遭掠奪，並在黑市拍賣。事發後，荷蘭當局至今僅尋回10多件失竊文物。