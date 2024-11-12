荷蘭反猶太騷亂未停　以色列球迷遇襲再多5人被捕

就上周四（7日）荷蘭發生的以色列球迷遇襲事件，荷蘭警察在周一（11日）再拘捕多5人，令事件被捕人數增至63人。最新被捕的5名男子年齡18至37歲，被指在歐霸盃阿積士以特拉維夫馬卡比的賽前及賽後，在公眾地方對人施加暴力。而在周一，阿姆斯特丹的一架電車被人用煙花襲擊，玻璃窗碎裂。

荷蘭警察公布他們在周一再拘捕多5人，令涉及上周事件的被捕人數增至63人，首相斯霍夫（Dick Schoof）在周一指這些針對以色列及猶太人的襲擊令人震驚及應予以譴責，並承諾會將事件的犯罪者繩之於法。。然而有關的衝突仍未平息，在周一傍晚阿姆斯特丹西面郊區，一批身穿黑色服裝的青年破壞汽車等，並襲擊一輛電車。據報電車被人用煙花攻擊，並打破電車的玻璃窗，而襲擊者有傳叫喊「解放巴勒斯坦」的口號。當地警察到場迅速撲熄火警，並在附近的廣場進行清理及拘捕。