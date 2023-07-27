荷蘭外海貨船起火1死多傷 載約3000輛汽車350輛平治(有片)

一艘載有近3,000架汽車的貨船在荷蘭外海起火，一名船員死亡，多人受傷。據了解，該艘貨輪上載有350輛平治房車。至於起火原因至今未明，有報道指，事件懷疑是其中一部電動車起火所致。

荷蘭海岸警衛隊周三(26日)證實，巴拿馬籍貨輪「Fremantle Highway」原定由德國前往埃及塞得港，最終目的地為新加坡，但周二(25日)晚間於荷蘭北部Ameland外海起火。船上人員一度試圖救火，荷蘭海岸警衛隊表示一名船員被燒死，另有多人跳船逃生時受傷，當局救起23人。有報道指，貨輪上載有2,857輛汽車，當中包括350輛平治房車，還有25輛電動車。