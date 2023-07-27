荷蘭外海貨船起火1死多傷 載約3000輛汽車350輛平治(有片)

一艘載有近3,000架汽車的貨船在荷蘭外海起火，一名船員死亡，多人受傷。據了解，該艘貨輪上載有350輛平治房車。至於起火原因至今未明，有報道指，事件懷疑是其中一部電動車起火所致。
荷蘭海岸警衛隊周三(26日)證實，巴拿馬籍貨輪「Fremantle Highway」原定由德國前往埃及塞得港，最終目的地為新加坡，但周二(25日)晚間於荷蘭北部Ameland外海起火。船上人員一度試圖救火，荷蘭海岸警衛隊表示一名船員被燒死，另有多人跳船逃生時受傷，當局救起23人。有報道指，貨輪上載有2,857輛汽車，當中包括350輛平治房車，還有25輛電動車。
國際海事組織料明年重新評估船舶運輸電動車
荷蘭海岸警衛隊持續朝燃燒的貨輪噴水降溫，並將其綁在另一艘救援船上，以防止其四處漂流。荷蘭水道和公共工程部發言人Edwin Versteeg表示，由於射水過多可能導致船隻沉沒，他又指，船上載運的貨物，這是一場很難撲滅的大火。
有報道引述荷蘭海岸防衛隊人員透露，起火點似乎是在一輛電動車附近。國際海事組織(International Maritime Organization)發言人表示，有鑑於近來愈來愈常有貨輪發生火災，因此預計在明年會重新評估船舶運輸電動車的新措施。
Es gibt neue Bilder vom Brand der #FremantleHighway in der Nordsee, etwa 27 km von #Ameland 🇳🇱 entfernt.— romestylez (@romestylez) July 26, 2023
Der Brand konnte bisher nicht gelöscht werden. Zwei Schiffe kühlen aktuell den Rumpf und weitere Bergungsspezialisten sind auf dem Weg.pic.twitter.com/wqVF9nN5gX