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國際
2024-09-25 10:43:00

荷蘭安樂死膠囊艙在瑞士首次啟用　警方拘留數名職員

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荷蘭安樂死膠囊艙在瑞士首次啟用，警方拘留數名職員。(X)

荷蘭安樂死膠囊艙在瑞士首次啟用，警方拘留數名職員。(X)

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由推動安樂死合法化的國際非牟利組織Exit International負責人Philip Nitschke開發、以3D打印而成的「安樂死膠囊艙」Sarco Pod，近日在瑞士首次有人使用。瑞士警方得悉此事後介入，周一以涉嫌煽動和協助自殺罪拘捕了幾名職員，事件正展開刑事調查。

據報，Sarco Pod使用者可以自己啟動按鈕，氮氣就會湧入艙，艙內的使用者會陷入昏迷，幾分鐘內窒息死亡。自殺艙的發明人Philip Nitschke證實，Sarco Pod已經被首次使用，使用者為一名64歲美國婦人，她選擇在瑞士梅里斯豪森樹林中的一間林地小屋附近使用裝置結束自己的生命。當地報道，在該婦人患有「一種非常嚴重疾病，伴有劇烈疼痛」，她早於至少兩年前已打算結束生命。

由3D打印而成的「安樂死膠囊艙」Sarco Pod。(X) 「安樂死膠囊艙」Sarco Pod內的登入裝置和氮氣按鈕。(X) 「安樂死膠囊艙」Sarco Pod內的氮氣按鈕和氧監察器。(X)

當局以涉嫌煽動和協助自殺罪展開調查

瑞士北部地區警方表示，有幾名職員於23日被拘留，檢察官已以涉嫌煽動和協助自殺的罪名展開刑事調查。瑞士媒體於今年7月曾報道，豪森州檢察官已對Exit International的瑞士子公司發出警告，指使用Sarco「安樂死膠囊艙」將面臨刑事起訴，涉案者最重可被判監5年。

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防止自殺求助熱線。

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防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222

生命熱線：23820000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：23432255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)28960000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：24667350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

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