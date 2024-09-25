荷蘭安樂死膠囊艙在瑞士首次啟用　警方拘留數名職員

由推動安樂死合法化的國際非牟利組織Exit International負責人Philip Nitschke開發、以3D打印而成的「安樂死膠囊艙」Sarco Pod，近日在瑞士首次有人使用。瑞士警方得悉此事後介入，周一以涉嫌煽動和協助自殺罪拘捕了幾名職員，事件正展開刑事調查。

據報，Sarco Pod使用者可以自己啟動按鈕，氮氣就會湧入艙，艙內的使用者會陷入昏迷，幾分鐘內窒息死亡。自殺艙的發明人Philip Nitschke證實，Sarco Pod已經被首次使用，使用者為一名64歲美國婦人，她選擇在瑞士梅里斯豪森樹林中的一間林地小屋附近使用裝置結束自己的生命。當地報道，在該婦人患有「一種非常嚴重疾病，伴有劇烈疼痛」，她早於至少兩年前已打算結束生命。