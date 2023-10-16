荷蘭梵高博物館叫停派發比卡超聯乘卡　因大量人群搶奪惹混亂

荷蘭的梵高美術館，近日與日本人氣動畫的《精靈寶可夢》舉行聯乘的展覽，並向入場人士派發限量，模仿梵高式的比卡超卡片，可是搶奪的人太多，美術館在上周末（14日）以安全理由停止派發，不過又在網上引來炒賣。

梵高美術館迎來50周年紀念，在9月28日至明年1月7日，舉行合作的計劃，並在其中以梵高的自畫像模仿出一幅比卡超的畫像展示，而入場人士本來也會獲得一張有關的限量卡片。然而根據網上的影片，大量的入場人士爭相索取卡片引起混亂，最終美術館取消派發。

美術館表示，基於入場人士的安全而決定取消派發的決定。根據荷蘭媒體表示，由於有關卡片的罕有，部份在網上拍賣的卡片以數百美元賣出，而在eBay更加有卡片以6,969美元（約5.44萬港元）。