熱門搜尋:
消委會 谷村新司 以巴衝突 玫瑰崗中學 施政報告2023 天氣 冰上火花 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-16 19:14:01

荷蘭梵高博物館叫停派發比卡超聯乘卡　因大量人群搶奪惹混亂

分享：
荷蘭梵高博物館舉辦的寶可夢合作展覽。(美聯社)

荷蘭梵高博物館舉辦的寶可夢合作展覽。(美聯社)

荷蘭的梵高美術館，近日與日本人氣動畫的《精靈寶可夢》舉行聯乘的展覽，並向入場人士派發限量，模仿梵高式的比卡超卡片，可是搶奪的人太多，美術館在上周末（14日）以安全理由停止派發，不過又在網上引來炒賣。

Ad Block
梵高美術館派發的比卡超卡。(X) 梵高美術館舉辦寶可夢展。(美聯社) 梵高美術館舉辦寶可夢展。(美聯社) 梵高美術館舉辦寶可夢展。(美聯社)

梵高美術館迎來50周年紀念，在9月28日至明年1月7日，舉行合作的計劃，並在其中以梵高的自畫像模仿出一幅比卡超的畫像展示，而入場人士本來也會獲得一張有關的限量卡片。然而根據網上的影片，大量的入場人士爭相索取卡片引起混亂，最終美術館取消派發。

美術館表示，基於入場人士的安全而決定取消派發的決定。根據荷蘭媒體表示，由於有關卡片的罕有，部份在網上拍賣的卡片以數百美元賣出，而在eBay更加有卡片以6,969美元（約5.44萬港元）。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受