荷蘭男子捐精上癮遭起訴阻止 騙全球數百婦女製造逾550名子女

荷蘭一名男子沉迷捐精，被國內列入黑名單後仍持續向海外捐精，誤導全球數百婦女，或製造超過550名子女。荷蘭一個捐精組織代表受害婦女從民事提告，阻止這名男繼續捐精。案件將在未來數周開審。
這名來自海牙的捐精狂41歲，因不准公開其姓名，荷蘭傳媒稱他為Jonathan M，但《紐約時報》早於2021年報道過其個案，並公開了其全名為Jonathan Jacob Meijer。他過度捐精的事件被揭發後，2017年遭荷蘭婦產科協會列入捐精黑名單，指他透過荷蘭10間不同診所，成為102名孩子的父親。但Meijer之後仍透過互聯網和社交網向丹麥和烏克蘭捐精，有時化名為Ruud。曾成為他「播種」媒介的組織包括CoParent Match、Spendesperma、Kinderwunsch、Onewish、Cyros和PrideAngel。
捐精｜「知道他是逾100名孩子父親不會選擇他」
案件主要起訴者、荷蘭女子Eva在2018年透過Meijer的精子受孕，說：「如果我早知道他是逾100名孩子的父親，不會選擇他。一想起這可能對我孩子造成的後果，我感到噁心。不少母親已叫他停止捐精，但卻無用。告到法院是我保護孩子的唯一選擇。」Eva與提告的捐精組織Donorkind foundation希望能夠阻止Meijer繼續捐精，並找出他曾捐精的診所，以及摧毀他雪藏了的精子，除非那是留下給予曾接受其捐精產子的婦女。該組織主席Ties van der Meer稱，政府不採取行動，他們才出面提告，「他(Meijer)透過互聯網接觸到全球，並與大型國際捐精銀行交易」。他又指捐精兒童往往難以接受他們的生父「製造」了數十孩子，以及他們有許多同父異母的兄弟姊妹，也擔心與自己的「兄弟姊妹」亂倫產子。
捐精｜危害「捐精兒童」身心健康
律師指，Meijer的行為危害「捐精兒童」的精神和身體健康。他亦違反與診所及接受捐精父母的協議，協議限制他只可以是25名孩子的生父。Meijer目前居於非洲肯尼亞，拒絕評論案件。荷蘭目前正成立中央登記捐精者名冊，並修改法例規定捐贈者最多只可捐精給12名婦女，取代目前最多只可捐精製造25名孩子的規定。另外，Donorkind foundation去年指，發現荷蘭最少有10名醫生非法使用本身的精子製造孩子，當中一人是81名孩子的生父。