荷蘭男子捐精上癮遭起訴阻止 騙全球數百婦女製造逾550名子女

41歲荷蘭男子Jonathan Jacob Meijer被指捐精給數百女子，產下逾550名孩子。(互聯網)

荷蘭一名男子沉迷捐精，被國內列入黑名單後仍持續向海外捐精，誤導全球數百婦女，或製造超過550名子女。荷蘭一個捐精組織代表受害婦女從民事提告，阻止這名男繼續捐精。案件將在未來數周開審。 這名來自海牙的捐精狂41歲，因不准公開其姓名，荷蘭傳媒稱他為Jonathan M，但《紐約時報》早於2021年報道過其個案，並公開了其全名為Jonathan Jacob Meijer。他過度捐精的事件被揭發後，2017年遭荷蘭婦產科協會列入捐精黑名單，指他透過荷蘭10間不同診所，成為102名孩子的父親。但Meijer之後仍透過互聯網和社交網向丹麥和烏克蘭捐精，有時化名為Ruud。曾成為他「播種」媒介的組織包括CoParent Match、Spendesperma、Kinderwunsch、Onewish、Cyros和PrideAngel。

捐精｜「知道他是逾100名孩子父親不會選擇他」 案件主要起訴者、荷蘭女子Eva在2018年透過Meijer的精子受孕，說：「如果我早知道他是逾100名孩子的父親，不會選擇他。一想起這可能對我孩子造成的後果，我感到噁心。不少母親已叫他停止捐精，但卻無用。告到法院是我保護孩子的唯一選擇。」Eva與提告的捐精組織Donorkind foundation希望能夠阻止Meijer繼續捐精，並找出他曾捐精的診所，以及摧毀他雪藏了的精子，除非那是留下給予曾接受其捐精產子的婦女。該組織主席Ties van der Meer稱，政府不採取行動，他們才出面提告，「他(Meijer)透過互聯網接觸到全球，並與大型國際捐精銀行交易」。他又指捐精兒童往往難以接受他們的生父「製造」了數十孩子，以及他們有許多同父異母的兄弟姊妹，也擔心與自己的「兄弟姊妹」亂倫產子。