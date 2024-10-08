荷蘭藝術品太像啤酒罐被當垃圾丟掉 博物館這樣救亡

咁搞笑？！荷蘭LAM博物館一名員工將看似兩個空啤酒罐的藝術品當作垃圾，隨手丟進垃圾桶…… 被當成垃圾的作品是法國藝術家拉韋(Alexandre Lavet)的「我們共度的所有美好時光」(All The Good Times We Spent Together)，乍看像是兩個凹陷的廢棄啤酒罐。但近看就會發現，罐子其實是用壓克力(acrylic，聚酸甲酯)顏料細膩手繪而成。博物館表示，這作品「要花很多時間和精力創作」。 為何藝術品會隨著放？ 可是，館內一名技工似乎不知道這些作品的藝術價值，看到這兩個在電梯裡展出的罐子，就將其丟進垃圾桶。博物館發言人巴丁(Froukje Budding)表示，這兩件藝術品通常會被放在不尋常的地方，所以才在電梯裡展出，「我們總是想給訪客一個驚喜」。

幸好策展人機警 策展人范登柏格(Elisah van den Bergh)在短暫休息後回到展場，注意到兩個罐子失了蹤。幸好，她在緊要關頭把它們從垃圾袋裡撿回來，否則差點就被運走。 藝術品失而復得，巴丁說：「我們現在把這些作品放在底座上這樣較為傳統的地方，讓它們在經歷一趟冒險後好好休息。」她強調，沒人對這名新來的技工表達「不悅」，「他只是在盡他的本分」。 欣賞藝術品新體驗 博物館館長范章騰(Sietske van Zanten)表示：「我們的藝術鼓勵訪客以新的視角去觀看日常物品……藉著在出乎意料的地點展示藝術品，我們放大了這種體驗，讓訪客要隨時注視四周。」