荷蘭阿姆斯特丹為重整形象　擬將「紅燈區」遷出市區

為擺脫「罪惡城市」負面形象，荷蘭首都阿姆斯特丹，打算將紅燈區遷出市中心，阿姆斯特丹當局19日指定南部市郊「歐羅巴大道」為「新色情中心」首選地點。據《每日郵報》報道，阿姆斯特丹市長哈賽瑪（Femke Halsema）期盼將紅燈區遷至他處，從市中心移至一個專門建造的中心，主要就是要讓阿姆斯特丹擺脫「罪惡城市」形象，同時減少該區域的旅客及輕罪數量。阿姆斯特丹當局表示，南區「歐羅巴大道」（Europa Boulevard）是新色情中心（Erotic Centre）的最合適地點。

新色情中心仍需籌備預計7年後才能對外開放

阿姆斯特丹當局還在聲明中提及「目前這項選擇將於明年初提交市議會」，但這個新色情中心仍需籌備，預計要7年後才能對外開放。據悉，歐羅巴大道位於阿姆斯特丹主要商業區的邊緣地帶，是新色情中心的3個可能地點之一，該中心將有100個房間供性工作者使用。而一直以來市長哈賽瑪對有數百年歷史的德瓦倫（De Wallen）紅燈區，長期持反對立場；在德瓦倫紅燈區，性工作者在當地運河兩側霓虹燈櫥窗等待顧客上門。但這項搬遷計畫受到歐羅巴大道當地人及性工作者反對，當地居民不想要這個新中心建在自家門口；另一方面，性工作者則覺得自己是罪犯和霓虹燈櫥窗周圍人群的代罪羔羊。