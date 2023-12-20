熱門搜尋:
旅發局餐飲消費券 天氣 工展會2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 聖誕節2023 周海媚 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 年少日記 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-20 15:00:00

荷蘭阿姆斯特丹為重整形象　擬將「紅燈區」遷出市區

分享：

阿姆斯特丹市長哈賽瑪（Femke Halsema）期盼將紅燈區遷至他處。

為擺脫「罪惡城市」負面形象，荷蘭首都阿姆斯特丹，打算將紅燈區遷出市中心，阿姆斯特丹當局19日指定南部市郊「歐羅巴大道」為「新色情中心」首選地點。據《每日郵報》報道，阿姆斯特丹市長哈賽瑪（Femke Halsema）期盼將紅燈區遷至他處，從市中心移至一個專門建造的中心，主要就是要讓阿姆斯特丹擺脫「罪惡城市」形象，同時減少該區域的旅客及輕罪數量。阿姆斯特丹當局表示，南區「歐羅巴大道」（Europa Boulevard）是新色情中心（Erotic Centre）的最合適地點。

Ad Block

新色情中心仍需籌備預計7年後才能對外開放

阿姆斯特丹當局還在聲明中提及「目前這項選擇將於明年初提交市議會」，但這個新色情中心仍需籌備，預計要7年後才能對外開放。據悉，歐羅巴大道位於阿姆斯特丹主要商業區的邊緣地帶，是新色情中心的3個可能地點之一，該中心將有100個房間供性工作者使用。而一直以來市長哈賽瑪對有數百年歷史的德瓦倫（De Wallen）紅燈區，長期持反對立場；在德瓦倫紅燈區，性工作者在當地運河兩側霓虹燈櫥窗等待顧客上門。但這項搬遷計畫受到歐羅巴大道當地人及性工作者反對，當地居民不想要這個新中心建在自家門口；另一方面，性工作者則覺得自己是罪犯和霓虹燈櫥窗周圍人群的代罪羔羊。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受