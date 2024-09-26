荷製自殺艙瑞士首用4人被捕 公司主席記者涉教唆

美國一名婦人在瑞士使用荷蘭公司生產的「自殺艙」了結生命，當地警方事後拘捕了4人，包括提供自殺艙的公司負責人，一名荷蘭記者及兩名瑞士人。他們涉嫌煽動、協助和教唆自殺。這是首次有人使用該款自殺艙，瑞士雖容許合法安樂死，但指該自殺艙無論安全標準及使用的氣體皆違法。

瑞士沙夫豪森地區警方周二稱，接獲一間律師行舉報，指一名女子周一在鄰近德國邊境的梅里斯豪森(Merishausen)樹林使用自殺艙。他們抵達現場時發現自殺艙和一具遺體。警方僅稱拘捕了數人，也沒有透露死者身份。