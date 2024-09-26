荷製自殺艙瑞士首用4人被捕 公司主席記者涉教唆

美國一名婦人在瑞士使用荷蘭公司生產的「自殺艙」了結生命，當地警方事後拘捕了4人，包括提供自殺艙的公司負責人，一名荷蘭記者及兩名瑞士人。他們涉嫌煽動、協助和教唆自殺。這是首次有人使用該款自殺艙，瑞士雖容許合法安樂死，但指該自殺艙無論安全標準及使用的氣體皆違法。
瑞士沙夫豪森地區警方周二稱，接獲一間律師行舉報，指一名女子周一在鄰近德國邊境的梅里斯豪森(Merishausen)樹林使用自殺艙。他們抵達現場時發現自殺艙和一具遺體。警方僅稱拘捕了數人，也沒有透露死者身份。
首位用者為64歲美國婦人
提供自殺艙「Sarco」的The Last Resort向傳媒稱，公司共同主席Florian Willet，以及到現場拍攝的荷蘭記者和兩名瑞士人被捕。該公司聲稱，首用者是一名64歲美國婦人，患有嚴重免疫系統疾病，事前亦通過了精神評估；又稱Willet是該女子「安樂死」時唯一在場人士。The Last Resort亦表示，法律顧問稱在瑞士使用自殺艙合法。
瑞士曾警告會面臨刑事檢控
瑞士內政部長施耐德周一稱，有關自殺艙不符合產品安全法例，絕不可以流通使用，而它採用氮氣也不符合化學品法例條文中使用目的。瑞士傳媒報道，沙夫豪森地區檢察官曾去信給鼓吹安樂死組織Exit International，任何自殺艙的營運者將面對刑事檢控，若被定罪，最高可判監5年。
Sarco由3D打印，躺在艙內㩒掣便會釋放氮氣，令使用者陷入昏迷，並在數分鐘內窒息死亡。自殺艙是由有「死亡醫生」之稱的澳洲醫生尼奇克(Philip Nitschke)研發，他在1990年代協助病人自殺成新聞人物，其後成立了Exit International；今次事件涉案公司The Last Resort是該組織在瑞士的附屬機構。有批評指，自殺艙設計科幻美化了自殺，最令人關注是容許使用者在沒有醫護監督下操作。