荷里活名導演與妻子家中遇刺身亡　家人受查

洛杉磯消防部門表示，連納夫婦周日（14日）凌晨3時半左右，被發現倒斃在他們於洛杉磯的大宅，報道稱他們二人是被人刺中多刀後死亡。他們的女兒Romy住在對面街，正當她去到大宅時揭發事件。連納的家庭的發言人表示：「我們懷著無比沉痛的心情宣布米歇爾和洛連納不幸離世。我們對這突如其來的噩耗感到心碎，懇請大家在這段無比艱難的時期尊重我們的隱私。」

洛連納還有一個32歲兒子Nick及另一幼子的Jake，當中Nick曾承認染上毒癮及流落街頭。而洛杉磯警察方面表示：「我們將會嘗試與每個家庭成員進行問話，去調查事年的真相。」他們指目前未開始進行審問以及拘捕任何人。警察表示，屍體仍留在屋內，並且需要取得搜令才能進行調查。

奧巴馬賀錦麗致哀

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示，洛連納的死是洛城及美國的損失，他指洛連納的貢獻在美國文化和社會中產生深遠的影響，他通過創作，以及為社會經濟正義而進行的倡導，改善了無數人的生活。而前美國總統的奧巴馬（Barack Obama）以及民主黨的前副總統賀錦麗（Kamala Harris）都發文哀悼。78歲的洛連納執導過電影《90男歡女愛》，還有《伴我同行》、《義海雄風》、《白宮奇緣》及《危情十日》等電影，更曾經以《伴我同行》入圍金球獎最佳導演。同時洛連納也曾參演《緣份的天空》、《華爾街狼人》等電影。