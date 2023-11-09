荷里活演員工會與資方達初步協議　結束118日工潮

美國荷里活演員工會「SAG-AFTRA」周三(8日)宣布，與代表華特迪士尼集團（Walt Disney）、Netflix等製片廠的電影電視製片人聯盟（AMPTP）就新合約內容達成初步協議，結束為期118日罷工。假如工會投票通過協議內容，荷里活可以自5月以來，全面恢復製作。洛杉磯市長巴斯表示，罷工影響洛杉磯和全國數百萬人，歡迎勞資雙方達成協議。

勞資雙方一度於上月初陷僵局，直至上周恢復談判。一旦工會成員表決通過協議，停滯多時的荷里活電影和電視業界就可全面復工，包括《死侍3》（Deadpool 3）和《帝國驕雄2》（Gladiator 2）都可繼續拍攝。

演員最低工資上調 7% 保障免受 AI 影響

雙方近日對協議作最後修訂，工會聲稱為期3年的新合約總價值超過10億美元（約78億港元）。大多數演藝人員的最低工資會上調7%，較美國編劇工會的升幅高兩個百分點。其餘內容包括保障演員權益免受人工智能技術侵害，並會為串流媒體重播的節目向演員提供補償費用。

荷里活的演員和編劇工會早前相繼罷工，是荷里活超過60年來首次聯合工業行動。工會要求在串流媒體興起下，資方要增加薪酬，又要求電影公司實施有關使用人工智能的保障措施。編劇工會9月時與資方達成臨時協議結束罷工。